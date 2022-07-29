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5. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
5. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Çin’in Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T05:02+0300
2022-07-29T05:02+0300
yaşam
çin
çocuk
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yakalama
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Çin’in Zhejiang eyaletinde yer alan Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Yoldan geçen 31 yaşındaki Shen Dong ile yanındaki kadın 5’inci katta asıllı kalan küçük çocuğu fark ederek hemen binanın altına koştu. Çocuk yere düşmeden binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın birinci katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.Kurtarma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından “Kahramanlar aramızda” başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Dong’u kahraman ilan ederken, Dong’a madalya verilmesini istediler.Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, “Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi” ifadelerini kullandı. Dong, çocuğun 5. kattan ilk olarak düştüğü 1. kattaki çelik çatının düşüşünü yumuşattığını ve bu sayede hayatta kaldığını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220601/balkondan-dusen-cocugu-havada-yakaladi-1056876895.html
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çin, çocuk, balkon, yakalama

5. kattan düşen çocuğu havada yakaladı

05:02 29.07.2022
© İHAÇin’in Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı.
Çin’in Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© İHA
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Çin’in Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir adam tarafından havada yakalandı.
Çin’in Zhejiang eyaletinde yer alan Tongxiang kentinde bir binanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
Yoldan geçen 31 yaşındaki Shen Dong ile yanındaki kadın 5’inci katta asıllı kalan küçük çocuğu fark ederek hemen binanın altına koştu. Çocuk yere düşmeden binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın birinci katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.
Kurtarma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından “Kahramanlar aramızda” başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Dong’u kahraman ilan ederken, Dong’a madalya verilmesini istediler.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, “Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi” ifadelerini kullandı.
Dong, çocuğun 5. kattan ilk olarak düştüğü 1. kattaki çelik çatının düşüşünü yumuşattığını ve bu sayede hayatta kaldığını belirtti.
Zeytinburnu, balkondan düşen çocuğun kurtarılma anı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
Balkondan düşen çocuğu havada yakaladı
1 Haziran , 12:57
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