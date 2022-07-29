https://tr.sputniknews.com/20220729/abd-ile-japonya-ust-duzey-ekonomik-diyalog-baslatti-1059298016.html
ABD ile Japonya, üst düzey ekonomik diyalog başlattı
ABD ile Japonya, üst düzey ekonomik diyalog başlattı
Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının ardından ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesi'nce de ortak açıklama yapıldı. Topantı sonucu ABD ile... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T23:04+0300
2022-07-29T23:04+0300
2022-07-29T23:05+0300
dünya
abd
japonya
ekonomi
iş birliği
antony blinken
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053586437_0:66:1200:741_1920x0_80_0_0_e0c65bcc009c36f83a198162c404c9a5.jpg
ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesi Toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda'nın katılımıyla yapıldı.Blinken, toplantının açılışında, dünyanın en büyük ve 3. büyük ekonomilerinin, tüm ülkelerin katılabileceği, rekabet edebileceği ve gelişebileceği kurallara dayalı ekonomik düzeni savunmak için birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.Küresel çapta yaşanan gelişmelerin kritik tedarik zincirlerinin kırılganlığını gösterdiğine işaret eden Blinken, artan sayıda ülkenin sürdürülemez ve şeffaf olmayan kredi uygulamaları nedeniyle borç yükleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.Blinken, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin zorlayıcı ve misilleme niteliğindeki ekonomik uygulamaları, ülkeleri, güvenliklerini, fikri mülkiyetlerini, ekonomik bağımsızlıklarını tehlikeye atan seçimlere zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.Yarı iletkenlerde iş birliği gündemdeABD Ticaret Bakanı Raimondo, ABD ve Japonya'nın gelişmiş yarı iletkenler konusunda iş birliğini görüştüğünü belirtti.Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının ardından ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesince de ortak açıklama yapıldı.Açıklamada, bakanların kurallara dayalı bir uluslararası ekonomik düzenin faydalarını vurgulayan olumlu ekonomik vizyon sunma konusundaki ortak kararlılıklarını teyit ettiği ve iki ülke ekonomisini daha rekabetçi ve dirençli hale getirme ihtiyacını belirttikleri bildirildi.Komitenin eylem planına da yer verilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın iş birliğini genişleterek ve derinleştirerek rekabet gücü ile direnci daha da artırma sözü verdiği kaydedildi.İki ülkenin kritik ve gelişmekte olan teknolojiler için ortak araştırma ve geliştirme projelerini desteklemeyi taahhüt ettiği belirtilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın özellikle yarı iletkenler, piller ve kritik mineraller dahil olmak üzere stratejik sektörlerde tedarik zinciri direncini artırmaya yönelik çabaları ilerletmeye çalıştığı belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220714/japonya-basbakani-kisida-eski-basbakan-abenin-olumunden-polisi-sorumlu-tuttu-1058716005.html
https://tr.sputniknews.com/20220717/japonya-enerji-krizinden-cikisi-nukleerde-ariyor-1058810322.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1053586437_46:0:1154:831_1920x0_80_0_0_38f266c5034bc2817ff43ba43ec8db04.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, japonya, ekonomi, iş birliği, antony blinken
ABD ile Japonya, üst düzey ekonomik diyalog başlattı
23:04 29.07.2022 (güncellendi: 23:05 29.07.2022) Abone ol
Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının ardından ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesi'nce de ortak açıklama yapıldı. Topantı sonucu ABD ile Japonya'nın yeni bir üst düzey ekonomik diyalog başlattığı bildirildi.
ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesi Toplantısı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi Hagiuda'nın katılımıyla yapıldı.
Blinken, toplantının açılışında, dünyanın en büyük ve 3. büyük ekonomilerinin, tüm ülkelerin katılabileceği, rekabet edebileceği ve gelişebileceği kurallara dayalı ekonomik düzeni savunmak için birlikte çalışmasının önemli olduğunu söyledi.
Küresel çapta yaşanan gelişmelerin kritik tedarik zincirlerinin kırılganlığını gösterdiğine işaret eden Blinken, artan sayıda ülkenin sürdürülemez ve şeffaf olmayan kredi uygulamaları nedeniyle borç yükleriyle mücadele ettiğini dile getirdi.
Blinken, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin zorlayıcı ve misilleme niteliğindeki ekonomik uygulamaları, ülkeleri, güvenliklerini, fikri mülkiyetlerini, ekonomik bağımsızlıklarını tehlikeye atan seçimlere zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yarı iletkenlerde iş birliği gündemde
ABD Ticaret Bakanı Raimondo, ABD ve Japonya'nın gelişmiş yarı iletkenler konusunda iş birliğini görüştüğünü belirtti.
Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantının ardından ABD-Japonya Ekonomi Politikası Danışma Komitesince de ortak açıklama yapıldı.
Açıklamada, bakanların kurallara dayalı bir uluslararası ekonomik düzenin faydalarını vurgulayan olumlu ekonomik vizyon sunma konusundaki ortak kararlılıklarını teyit ettiği ve iki ülke ekonomisini daha rekabetçi ve dirençli hale getirme ihtiyacını belirttikleri bildirildi.
Komitenin eylem planına da yer verilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın iş birliğini genişleterek ve derinleştirerek rekabet gücü ile direnci daha da artırma sözü verdiği kaydedildi.
İki ülkenin kritik ve gelişmekte olan teknolojiler için ortak araştırma ve geliştirme projelerini desteklemeyi taahhüt ettiği belirtilen açıklamada, ABD ve Japonya'nın özellikle yarı iletkenler, piller ve kritik mineraller dahil olmak üzere stratejik sektörlerde tedarik zinciri direncini artırmaya yönelik çabaları ilerletmeye çalıştığı belirtildi.