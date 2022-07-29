https://tr.sputniknews.com/20220729/abdde-kovid-19-tedavisi-icin-camasir-suyu-satan-baspiskopos-tutuklandi-1059265136.html

ABD'de Kovid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı

ABD'de Kovid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı

ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Kovid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T11:05+0300

2022-07-29T11:05+0300

2022-07-29T11:05+0300

dünya

abd

kovid-19

çamaşır suyu

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ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Kovid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan 64 yaşındaki Mark Grenon, Kolombiya'da tutuklanarak ABD'ye iade edildi. Florida'da kilisede başpiskoposluk yapan Grenon, geçtiğimiz perşembe günü Miami Federal Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından 3 oğluyla birlikte dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Yetkililer, Grenon ve 3 oğlunun klordioksiti 'Mucize Mineral Çözüm' olarak ürettiğini ve öyle tanıtarak sattığını söyleyerek, satılan ürünün ürünün kanserden otizme, sıtmaya ve Kovid-19'a kadar çok çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ettiklerini belirtti. Miami federal hakimi, kiliseye 2020'de maddenin satışını durdurmasını emretmiş, ancak satış durmamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220725/alkolluyken-direksiyon-basinda-yakalanan-budist-rahip-viski-kovid-19u-onluyor-1059093831.html

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abd, kovid-19, çamaşır suyu