https://tr.sputniknews.com/20220729/abdde-kovid-19-tedavisi-icin-camasir-suyu-satan-baspiskopos-tutuklandi-1059265136.html
ABD'de Kovid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı
ABD'de Kovid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı
ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Kovid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T11:05+0300
2022-07-29T11:05+0300
2022-07-29T11:05+0300
dünya
abd
kovid-19
çamaşır suyu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059265222_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_e7a37edf31a34efed190c3d778982dad.jpg
ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Kovid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan 64 yaşındaki Mark Grenon, Kolombiya'da tutuklanarak ABD'ye iade edildi. Florida'da kilisede başpiskoposluk yapan Grenon, geçtiğimiz perşembe günü Miami Federal Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından 3 oğluyla birlikte dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Yetkililer, Grenon ve 3 oğlunun klordioksiti 'Mucize Mineral Çözüm' olarak ürettiğini ve öyle tanıtarak sattığını söyleyerek, satılan ürünün ürünün kanserden otizme, sıtmaya ve Kovid-19'a kadar çok çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ettiklerini belirtti. Miami federal hakimi, kiliseye 2020'de maddenin satışını durdurmasını emretmiş, ancak satış durmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220725/alkolluyken-direksiyon-basinda-yakalanan-budist-rahip-viski-kovid-19u-onluyor-1059093831.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059265222_85:0:685:450_1920x0_80_0_0_fbaecf5944c8a5146b9eb80578b5e6ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, kovid-19, çamaşır suyu
ABD'de Kovid-19 tedavisi için çamaşır suyu satan başpiskopos tutuklandı
Abone ol
ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Kovid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan adam, Kolombiya'da tutuklanmasının ardından ABD'ye iade edildi.
ABD'nin Florida eyaletinde kilise aracılığıyla Kovid-19 tedavisi için zehirli endüstriyel çamaşır suyu satmakla suçlanan 64 yaşındaki Mark Grenon, Kolombiya'da tutuklanarak ABD'ye iade edildi.
Florida'da kilisede başpiskoposluk yapan Grenon, geçtiğimiz perşembe günü Miami Federal Mahkemesi'ne çıkarılmasının ardından 3 oğluyla birlikte dolandırıcılık suçlarından tutuklandı.
Yetkililer, Grenon ve 3 oğlunun klordioksiti 'Mucize Mineral Çözüm' olarak ürettiğini ve öyle tanıtarak sattığını söyleyerek, satılan ürünün ürünün kanserden otizme, sıtmaya ve Kovid-19'a kadar çok çeşitli hastalıkları iyileştirebileceğini iddia ettiklerini belirtti.
Miami federal hakimi, kiliseye 2020'de maddenin satışını durdurmasını emretmiş, ancak satış durmamıştı.