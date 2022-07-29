https://tr.sputniknews.com/20220729/ac-kalan-kuzenine-drone-ile-kebap-yolladi-adanali-olarak-bu-kebabi-sana-yedirecegim-dedim-1059275591.html

Aç kalan kuzenine drone ile kebap yolladı: 'Bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim'

Aç kalan kuzenine drone ile kebap yolladı: 'Bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim'

Adana’da bir drone pilotu, ailecek yaptıkları kebabı kuzeni işyerinde olduğu için yiyemeyip aç kalınca 2 buçuk kilometre uzağa drone ile yolladı. Kebabı almaya... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:24+0300

2022-07-29T14:24+0300

2022-07-29T15:01+0300

adana kebap

yaşam

drone

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Drone pilotu Mehmet Altuntaş, geçen hafta merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde ailecek kebap yapmak istedi. Altuntaş, bu sırada bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan kuzeni Özgür Anli’yi de davet etti. Anli, çalıştığı için gelemeyeceğini ancak karnının acıktığını söyledi.Drone pilotu Altuntaş ise kuzeninin aç kalmasına dayanamadı ve kebabı ona göndermek istedi. Altuntaş, kebabı drone ile kuzenine gönderebileceğini düşünüp ip ve poşet yardımıyla bağladığı kebabı uçurdu. Yolda gittiği mesafenin anlaşılması için ise yol boyunca kayıtta kaldı.Drone çarpacağını sanıp yere düştüKuzeninin çalıştığı fabrikaya vardığında ise irtifasını düşürdü. Bu sırada droneun bağlantısı kopunca drone otomatik inişe geçti. Dürümü almaya çalışan Anli ise dron daha fazla indiği için kendisine çarpacağını sanıp, korkup yere düştü. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Daha sonra Anli, kebabı dronedan alıp yedi, Altuntaş ise drone’unu geri getirdi.Sosyal medyada paylaşılan bu anlar ise binlerce kişi tarafından beğenildi.‘Gülüp eğlendik’Mehmet Altuntaş, “Kebabı yaptık ve kuzenim gelemedi. Ben de 'Bir Adanalı olarak bu kebabı sana yedireceğim' dedim. Elimdeki drone ile kebabı yolladım. Anımız olsun diye de videoya çektik. Dron oraya vardı ancak indirirken bağlantı koptu ve otomatik inişe geçti. Ancak kebabı ulaştırdık, kuzenimde yedi. Bizim de böyle bir anımız oldu. Gülüp eğlendik. Drone geri geldiğinde yüzde 10 şarjı kalmıştı. Güldük, eğlendik” diye konuştu.

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adana kebap, drone