https://tr.sputniknews.com/20220729/ahmet-hakan-diyanet-alintilanan-hadisteki-ifadenin-saptirilabilecegini-tahmin-etmeliydi-1059263444.html
Ahmet Hakan: Diyanet, alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi
Ahmet Hakan: Diyanet, alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet'in “Ticarette kâr haddi var mıdır?” şeklindeki bir soruya yanıt verirken kullandığı hadis ile alakalı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T10:02+0300
2022-07-29T10:02+0300
2022-07-29T10:02+0300
türkiye
ahmet hakan
diyanet işleri başkanlığı
hadis
ekonomi
çarpıtma
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet'in “Ticarette kâr haddi var mıdır?” şeklindeki bir soruya yanıt verirken “Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem" hadisini kullanmasını köşesine taşıdı.Konunun çarpıtıldığını savunan Hakan, yazısında şunları kaydetti:
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ahmet hakan, diyanet işleri başkanlığı, hadis, ekonomi, çarpıtma
Ahmet Hakan: Diyanet, alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet'in “Ticarette kâr haddi var mıdır?” şeklindeki bir soruya yanıt verirken kullandığı hadis ile alakalı değerlendirmede bulundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Diyanet'in “Ticarette kâr haddi var mıdır?” şeklindeki bir soruya yanıt verirken “Şüphe yok ki fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah’tır. Ben sizden birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde Rabbime kavuşmak istemem" hadisini kullanmasını köşesine taşıdı.
Konunun çarpıtıldığını savunan Hakan, yazısında
şunları kaydetti:
"Eğer haber doğru olsaydı, yani Diyanet, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” diye fetva verip hükümetin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışsaydı... Yaptığı Allah’a iftira atmaktan başka bir şey olmazdı. Böylesine korkunç bir ihanet, 'Diyanet kapatılsın' diye haykırmayı bile gerektirirdi. Konu şöyle çarpıtılmış: Hadisin içinden alınan bir ifade, konteksinden çıkarılıp manşete çekilmiş. Olayın önünü arkasını bilmeyen, bilmediği gibi öğrenmeye de tenezzül etmeyen bir kitlenin önüne atılmış. Memleket, gözü dönmüş art niyetlilik ve sıkı dangalaklık girdabının tam göbeğindeyken... Alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi Diyanet. Ve 'Bu hadisi alıntılıyoruz ama hadiste geçen ifadeyi şöyle anlamak lazım' falan diye bir not düşmeliydi. Böylece bir Peygamber sözünü, sıkı dangalaklığın ve gözü dönmüş art niyetliliğin vahşi kabalığına, acımasız alaycılığına ve laftan anlamaz tepinmesine kurban etmemiş olurdu."