Ahmet Hakan: Diyanet, alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi

"Eğer haber doğru olsaydı, yani Diyanet, “Fiyatları tayin eden Allah’tır” diye fetva verip hükümetin sorumluluğunu ortadan kaldırmaya çalışsaydı... Yaptığı Allah’a iftira atmaktan başka bir şey olmazdı. Böylesine korkunç bir ihanet, 'Diyanet kapatılsın' diye haykırmayı bile gerektirirdi. Konu şöyle çarpıtılmış: Hadisin içinden alınan bir ifade, konteksinden çıkarılıp manşete çekilmiş. Olayın önünü arkasını bilmeyen, bilmediği gibi öğrenmeye de tenezzül etmeyen bir kitlenin önüne atılmış. Memleket, gözü dönmüş art niyetlilik ve sıkı dangalaklık girdabının tam göbeğindeyken... Alıntılanan hadisteki ifadenin saptırılabileceğini tahmin etmeliydi Diyanet. Ve 'Bu hadisi alıntılıyoruz ama hadiste geçen ifadeyi şöyle anlamak lazım' falan diye bir not düşmeliydi. Böylece bir Peygamber sözünü, sıkı dangalaklığın ve gözü dönmüş art niyetliliğin vahşi kabalığına, acımasız alaycılığına ve laftan anlamaz tepinmesine kurban etmemiş olurdu."