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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Türkiye'yi krizden çıkaracak olan Erdoğan'dır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Türkiye'yi krizden çıkaracak olan Erdoğan'dır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Türkiye’yi içine girdiği krizden çıkarak kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu” görüşünü dile... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T07:45+0300
2022-07-29T07:45+0300
politika
osman nuri kabaktepe
ak parti
seçim
kriz
recep tayyip erdoğan
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Kabaktepe, Hürriyet’ten Hande Fırat’a gündeme dair açıklamalarda bulundu.Kabaktepe’nin ifadeleri şöyle:
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osman nuri kabaktepe, ak parti, seçim, kriz, recep tayyip erdoğan

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Türkiye'yi krizden çıkaracak olan Erdoğan'dır

07:45 29.07.2022
© Fotoğraf : AK_PARTI_ISTANBULAK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ‘Yüz Yüze 100 Gün’ projesini duyurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Fotoğraf : AK_PARTI_ISTANBUL
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Türkiye’yi içine girdiği krizden çıkarak kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu” görüşünü dile getirdi.
Kabaktepe, Hürriyet’ten Hande Fırat’a gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Kabaktepe’nin ifadeleri şöyle:
İstanbul’un da temel gündem maddesi; ekonomi, enflasyon, istihdam. Rusya-Ukrayna bağlamında oluşan güvenlik ve gıda krizi, Türkiye’nin dış politikada oynadığı rol, mülteci sorunu da konuşuluyor.
Gençlerin ise 3 ana gündemi var:1- Geleceğe dair ümitlerinin sizde karşılandığını görmek istiyorlar.2- İstihdamla ilgili beklentileri var.3- Türkiye’nin ülke olarak bir yere gelmesini ümit ediyorlar.
İstanbul’da Kürt seçmenin nüfusu da fazla. Özel çalışma gruplarımız var, taleplerini dinliyoruz. Bu bir küresel krizdir diyoruz.
Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte ekonominin hem küresel hem bölgesel hem de kendi dinamiklerimizden oluşan tarafları var. Süreci toparlamak için atılan adımları, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki pastadan daha büyük pay almasına aynı zamanda da içerdeki refah seviyesinin yükseltilmesine dair çabalarımızı paylaşıyoruz.
Vatandaşlarımız çözüm için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin nasıl çabaladığını çok net olarak görüyor. Çözümü başka yerde aramıyorlar. İçine girmiş olduğumuz krizden de Türkiye’yi çıkaracak olan Recep Tayyip Erdoğan’dır.
Mülteci sorunu ile ilgili yerleşim tedbirleri alınıyor, birtakım sınırlamalar getiriliyor. Bazı iller, ilçeler, mahalleler, siteler belli oranlarda yabancıların yerleşimlerine kapatılıyor. Bu yıl sonuna kadar 1 milyona yakın geri dönüşün olacağı tahmin ediliyor.
Yüz yüze görüşmeler AK Partili belediye başkanları ve vekillerin de katılımıyla CHP’li Küçükçekmece’den başlamak üzere, tüm CHP’li belediyelerin ilçelerinde de yapılacak. Gelecek hafta “İstanbul’un Kayıp 1000 Günü”nü yani üç yılda neler kaybettiğini anlatacağız.”
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