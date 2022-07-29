AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Türkiye'yi krizden çıkaracak olan Erdoğan'dır

İstanbul’un da temel gündem maddesi; ekonomi, enflasyon, istihdam. Rusya-Ukrayna bağlamında oluşan güvenlik ve gıda krizi, Türkiye’nin dış politikada oynadığı rol, mülteci sorunu da konuşuluyor. İstanbul’un da temel gündem maddesi; ekonomi, enflasyon, istihdam. Rusya-Ukrayna bağlamında oluşan güvenlik ve gıda krizi, Türkiye’nin dış politikada oynadığı rol, mülteci sorunu da konuşuluyor.

Gençlerin ise 3 ana gündemi var:1- Geleceğe dair ümitlerinin sizde karşılandığını görmek istiyorlar.2- İstihdamla ilgili beklentileri var.3- Türkiye’nin ülke olarak bir yere gelmesini ümit ediyorlar. Gençlerin ise 3 ana gündemi var:1- Geleceğe dair ümitlerinin sizde karşılandığını görmek istiyorlar.2- İstihdamla ilgili beklentileri var.3- Türkiye’nin ülke olarak bir yere gelmesini ümit ediyorlar.

İstanbul’da Kürt seçmenin nüfusu da fazla. Özel çalışma gruplarımız var, taleplerini dinliyoruz. Bu bir küresel krizdir diyoruz. İstanbul’da Kürt seçmenin nüfusu da fazla. Özel çalışma gruplarımız var, taleplerini dinliyoruz. Bu bir küresel krizdir diyoruz.

Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte ekonominin hem küresel hem bölgesel hem de kendi dinamiklerimizden oluşan tarafları var. Süreci toparlamak için atılan adımları, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki pastadan daha büyük pay almasına aynı zamanda da içerdeki refah seviyesinin yükseltilmesine dair çabalarımızı paylaşıyoruz. Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte ekonominin hem küresel hem bölgesel hem de kendi dinamiklerimizden oluşan tarafları var. Süreci toparlamak için atılan adımları, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki pastadan daha büyük pay almasına aynı zamanda da içerdeki refah seviyesinin yükseltilmesine dair çabalarımızı paylaşıyoruz.

Vatandaşlarımız çözüm için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin nasıl çabaladığını çok net olarak görüyor. Çözümü başka yerde aramıyorlar. İçine girmiş olduğumuz krizden de Türkiye’yi çıkaracak olan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Vatandaşlarımız çözüm için Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin nasıl çabaladığını çok net olarak görüyor. Çözümü başka yerde aramıyorlar. İçine girmiş olduğumuz krizden de Türkiye’yi çıkaracak olan Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Mülteci sorunu ile ilgili yerleşim tedbirleri alınıyor, birtakım sınırlamalar getiriliyor. Bazı iller, ilçeler, mahalleler, siteler belli oranlarda yabancıların yerleşimlerine kapatılıyor. Bu yıl sonuna kadar 1 milyona yakın geri dönüşün olacağı tahmin ediliyor. Mülteci sorunu ile ilgili yerleşim tedbirleri alınıyor, birtakım sınırlamalar getiriliyor. Bazı iller, ilçeler, mahalleler, siteler belli oranlarda yabancıların yerleşimlerine kapatılıyor. Bu yıl sonuna kadar 1 milyona yakın geri dönüşün olacağı tahmin ediliyor.