https://tr.sputniknews.com/20220729/ak-parti-sozcusu-celik-micotakisin-cumhurbaskani-erdogani-hedef-almasini-kiniyoruz-1059287498.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması trajikomik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması trajikomik
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz, 'yayılmacılık'... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T17:05+0300
2022-07-29T17:05+0300
2022-07-29T17:19+0300
ömer çelik
politika
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
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Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilgili açıklamalarda bulundu:“Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı hedef alması ise trajikomiktir.Yunanistan’ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.Miçotakis’e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan’ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.”
https://tr.sputniknews.com/20220724/iletisim-baskani-altun-bu-noktaya-tamamen-micotakis-hukumetinin-tercihleri-nedeniyle-geldik-1059072668.html
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ömer çelik, kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan
AK Parti Sözcüsü Çelik: Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alması trajikomik
17:05 29.07.2022 (güncellendi: 17:19 29.07.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz, 'yayılmacılık' iddiasıyla hedef alması ise trajikomik" dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ilgili açıklamalarda bulundu:
“Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin 'yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak' peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.
Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.
Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.
Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı hedef alması ise trajikomiktir.
Yunanistan’ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.
Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.
Miçotakis’e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan’ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir.”