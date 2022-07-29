Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220729/ak-parti-tunceli-il-baskanindan-askeri-toren-aciklamasi-duraksadigim-esnada-alinmis-goruntu-1059262656.html
AK Parti Tunceli İl Başkanı'ndan 'askeri tören' açıklaması: Duraksadığım esnada alınmış görüntü
AK Parti Tunceli İl Başkanı'ndan 'askeri tören' açıklaması: Duraksadığım esnada alınmış görüntü
AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, askeri törenle karşılandığı iddialarına dair açıklama yaptı: "Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T08:53+0300
2022-07-29T08:53+0300
politika
ak parti
tunceli
askeri geçit töreni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059227363_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6deb6865b3c727207dca626395a6699c.jpg
Özaydın'ın Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaretinde askeri törenle karşılandığına dair görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmış ve Tunceli Valiliği inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise karakol komutanı görevden alındı.AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek ilçesinde Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretindeki görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Özaydın, "Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda Belediye Başkanımızla gelen Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada Kalekol Komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
tunceli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1059227363_221:0:1181:720_1920x0_80_0_0_0ad9101acc105a7a734ad5b5a87715e2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, tunceli, askeri geçit töreni

AK Parti Tunceli İl Başkanı'ndan 'askeri tören' açıklaması: Duraksadığım esnada alınmış görüntü

08:53 29.07.2022
© DHAAK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın
AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, askeri törenle karşılandığı iddialarına dair açıklama yaptı: "Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin saha çalışmalarını yıpratmak ve jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması kabul edilemez."
Özaydın'ın Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaretinde askeri törenle karşılandığına dair görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmış ve Tunceli Valiliği inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise karakol komutanı görevden alındı.
AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek ilçesinde Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretindeki görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.
Özaydın, "Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda Belediye Başkanımızla gelen Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada Kalekol Komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала