https://tr.sputniknews.com/20220729/ak-parti-tunceli-il-baskanindan-askeri-toren-aciklamasi-duraksadigim-esnada-alinmis-goruntu-1059262656.html

AK Parti Tunceli İl Başkanı'ndan 'askeri tören' açıklaması: Duraksadığım esnada alınmış görüntü

AK Parti Tunceli İl Başkanı'ndan 'askeri tören' açıklaması: Duraksadığım esnada alınmış görüntü

AK Parti Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın, askeri törenle karşılandığı iddialarına dair açıklama yaptı: "Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T08:53+0300

2022-07-29T08:53+0300

2022-07-29T08:53+0300

politika

ak parti

tunceli

askeri geçit töreni

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Özaydın'ın Çemişgezek Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaretinde askeri törenle karşılandığına dair görüntüler sosyal medyada tartışma yaratmış ve Tunceli Valiliği inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise karakol komutanı görevden alındı.AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, Çemişgezek ilçesinde Gedikler Jandarma Karakol Komutanlığı ziyaretindeki görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Özaydın, "Kalekolumuzdan ayrılırken, hemen arkamda Belediye Başkanımızla gelen Kalekol Komutanımızı beklemek için bir an duraksadığım esnada Kalekol Komutanını bekleyen jandarmamızın alınmış bir görüntü kesitinin, AK Partimizin her daim tevazu ve samimiyet şiarıyla sürdürdüğü saha çalışmalarını yıpratmak ve kahraman jandarmamızı karalamak isteyen belli odaklarca tezvirat malzemesi olarak kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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ak parti, tunceli, askeri geçit töreni