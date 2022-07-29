https://tr.sputniknews.com/20220729/akdeniz-belediyesinin-hdpli-meclis-uyeleri-pkk-oylamasi-nedeniyle-gozaltinda-iddiasi--1059299158.html
Akdeniz Belediyesi’nin HDP’li meclis üyeleri ‘PKK oylaması nedeniyle’ gözaltında iddiası
Akdeniz Belediyesi’nin HDP’li meclis üyeleri ‘PKK oylaması nedeniyle’ gözaltında iddiası
Mersin Akdeniz Belediyesi’nde 50 milyon liralık borç yetkisi ve taşınmazların satışına yönelik kritik oylama öncesinde HDP’li 5 meclis üyesi gözaltına alındı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T23:55+0300
2022-07-29T23:55+0300
2022-07-29T23:55+0300
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Mersin Akdeniz Belediyesi'nde HDP’li meclis üyesi Özgür Çağlar, “Meclis’te gündem dışı olarak PKK terör örgütü müdür diye oylama yapıldı. El kaldırmadıkları gerekçesiyle üyelerimiz ertesi gün gözaltına alındı. Onlar gözaltındayken Belediye Meclisi’nden kritik kararları geçirdiler” dedi.İşte Akdeniz Belediyesi HDP’li Meclis Üyesi Avukat Özgür Çağlar’ın söyledikleri:‘’4 Temmuz’da mecliste olağan bir toplantımız gerçekleşti ve bu toplantı Diyarbakır Büyükşehir ve Akdeniz ilçe belediyesi arasında ‘kardeşlik’ anlaşmasına yönelik bir teklif geldi. Bizler, Diyarbakır’ın şu an için halkın iradesiyle yönetilmediğini, kayyum atanmış olmasından kaynaklı gerekçelerle reddettik. Kayyum sistemini eleştirmemize meclis başkanı tepki gösterdi ve sözü bir şekilde terör örgütüne getirdi. Artık en sonunda PKK, terör örgütü müdür değil midir tartışmasına kadar geldi ve hadi o zaman oylayalım dedi. Normalde böyle bir şeyin oylanması mümkün değil hatta Meclis’in konusu hiç değil. Kendi üyeleri ellerini kaldırdılar. CHP, Emek Partisi ve biz HDP’liler oylamaya katılmadık. Kimse düşüncesini açıklamak zorunda bırakılamaz.’’'Meclisten geçirilen kararlar meşru şekilde onaylanmadı’'‘’Meclis dün olağanüstü toplandı ama toplantı önce sabah 06.00 civarında meclis üyelerimiz gözaltına alındı. Meclisin çoğunluğu bizdeydi. Dosyada , ‘PKK, terör örgütü müdür değil midir sorusuna siz neden el kaldırmadınız?’ diye geçiyor. Meclisten geçirilen kararlar meşru şekilde onaylanmadı. 4 Partinin olduğu mecliste 3 parti meclise katılmamış tek partinin oylarıyla meclis kararları alınıyor.’’
https://tr.sputniknews.com/20220621/hdpli-vekillere-ait-dokunulmazlik-dosyalari-meclise-gonderildi-1057687598.html
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hdp, meclis, mersin, akdeniz, gözaltı, rsfm
Akdeniz Belediyesi’nin HDP’li meclis üyeleri ‘PKK oylaması nedeniyle’ gözaltında iddiası
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Mersin Akdeniz Belediyesi’nde 50 milyon liralık borç yetkisi ve taşınmazların satışına yönelik kritik oylama öncesinde HDP’li 5 meclis üyesi gözaltına alındı. HDP’li meclis üyesi Özgür Çağlar Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.
Mersin Akdeniz Belediyesi'nde HDP’li meclis üyesi Özgür Çağlar, “Meclis’te gündem dışı olarak PKK terör örgütü müdür diye oylama yapıldı. El kaldırmadıkları gerekçesiyle üyelerimiz ertesi gün gözaltına alındı. Onlar gözaltındayken Belediye Meclisi’nden kritik kararları geçirdiler” dedi.
İşte Akdeniz Belediyesi HDP’li Meclis Üyesi Avukat Özgür Çağlar’ın söyledikleri:
‘’4 Temmuz’da mecliste olağan bir toplantımız gerçekleşti ve bu toplantı Diyarbakır Büyükşehir ve Akdeniz ilçe belediyesi arasında ‘kardeşlik’ anlaşmasına yönelik bir teklif geldi. Bizler, Diyarbakır’ın şu an için halkın iradesiyle yönetilmediğini, kayyum atanmış olmasından kaynaklı gerekçelerle reddettik. Kayyum sistemini eleştirmemize meclis başkanı tepki gösterdi ve sözü bir şekilde terör örgütüne getirdi. Artık en sonunda PKK, terör örgütü müdür değil midir tartışmasına kadar geldi ve hadi o zaman oylayalım dedi. Normalde böyle bir şeyin oylanması mümkün değil hatta Meclis’in konusu hiç değil. Kendi üyeleri ellerini kaldırdılar. CHP, Emek Partisi ve biz HDP’liler oylamaya katılmadık. Kimse düşüncesini açıklamak zorunda bırakılamaz.’’
'Meclisten geçirilen kararlar meşru şekilde onaylanmadı’'
‘’Meclis dün olağanüstü toplandı ama toplantı önce sabah 06.00 civarında meclis üyelerimiz gözaltına alındı. Meclisin çoğunluğu bizdeydi. Dosyada , ‘PKK, terör örgütü müdür değil midir sorusuna siz neden el kaldırmadınız?’ diye geçiyor. Meclisten geçirilen kararlar meşru şekilde onaylanmadı. 4 Partinin olduğu mecliste 3 parti meclise katılmamış tek partinin oylarıyla meclis kararları alınıyor.’’