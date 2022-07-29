https://tr.sputniknews.com/20220729/almanya-disisleri-bakani-multeciler-konusunda-turkiyeye-tesekkur-borcluyuz--1059291693.html

Almanya Dışişleri Bakanı: Mülteciler konusunda Türkiye'ye teşekkür borçluyuz

Almanya Dışişleri Bakanı: Mülteciler konusunda Türkiye'ye teşekkür borçluyuz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T19:23+0300

2022-07-29T19:23+0300

2022-07-29T19:32+0300

politika

türkiye

almanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059291747_0:123:1201:798_1920x0_80_0_0_b0cb29155634ec1e4e9bcf8b16fb7937.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde bir araya geldi.İki Bakan görüşme sonrası basın açıklaması yapmak üzere kameraların karşısına geçti.Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: NATO'da iki müttefik ülkeyiz. Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. 2021'de ticaret hacmimiz 41 milyar doları yakaladı. Bu yıl 45, 2023'te 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşabiliriz. Terörle mücadeleye ilişkin bugün kaygılarımızı kendilerine aktardık. Son dönemlerde listelerini verdim. Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüyoruz. Sembol ve paçavraları ile birlikte. Savunma sanayide kısıtlama devam ediyor. Müttefiklik anlayışına uygun olmadığını ilettik. İkili meseleleri ve bölgesel konuları mekanizmalarla birlikte ele alabilmeliyiz. Türkiye AB ilişkileri de masada. Türkiye olarak siyasi engellerin kaldırılmasını istiyoruz. AB'nin somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisinin hayata geçmesi bizim haklı taleplerimizdir."TAHIL ANLAŞMASININ ATEŞKESE VESİLE OLMASINI İSTİYORUZ"Ukrayna meselesinde sürekli yaptığımız çalışmalar hakkında bilgiler aktarıyorum. Çünkü işbirliğimiz bölgede çözüm için fark yaratabilir. İşbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Tahıl sevkiyatı ve savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. Tahılın Karadeniz'den ihracı konusunda anlaşmanın iki ülke arasında ateşkese vesile olmasını istiyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.YUNANİSTAN VE RUM KESİMİ'NİN PROPAGANDASIBölgesel konular içinde Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Suriye var. Tahran'daki toplantı hakkında da bilgi verdim. Doğu Akdeniz ve Ege konusunda dengeli tutum istiyoruz. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi propagandasına alet olmaması gerekir. Son zamanlarda dengenin kaybolduğunu görüyoruz. İki tarafı dinlemek gerekiyor. AB üyesi diye bir tarafı doğru kabul edip diğer taraf Türkiye'nin söylediğini yanlış kabul etmek yakışmaz. Türkiye her türlü konuşmaktan yana. Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşılığının artmasından endişe duyuyoruz. Bu konuda Almanya'yla işbirliğine hazırız. Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşılığının artmasından endişe duyuyoruz. Bu konuda Almanya'yla işbirliğine hazırız.BAERBOCK: TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR BORÇLUYUZ"Açık sözlü bir görüşmemiz oldu" diyen Baerbock, şunları söyledi:Farklı görüşlere sahip olsak bile nezaketten ibaret olmayan sözler sorumlu bir politika yürüttüğümüzü gösteriyor. İki ülke ilişkileri özel öneme sahip. Yeni ortaklıklar çok önemli. Enerji ihtiyacı çok büyük. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması bizim için çok önemli. Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim. Türkiye'ye teşekkür borçluyuz. Bu kadar çok insanı kabul etmeniz çok etkileyici. 4 milyon mültecinin güvenle yaşamaları önemli. Biz de finansal olarak desteği sürdürmek istiyoruz

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, almanya