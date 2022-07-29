https://tr.sputniknews.com/20220729/almanyanin-enerji-tasarrufu-tedbirleri-hanoverdeki-devlet-binalarinda-sicak-su-kapatilacak-1059277830.html
Almanya'nın 'enerji tasarrufu' tedbirleri: Hanover'deki devlet binalarında sıcak su kapatılacak
Almanya'nın 'enerji tasarrufu' tedbirleri: Hanover'deki devlet binalarında sıcak su kapatılacak
Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji krizi yaşayan Almanya'nın Hanover kentinde, kamuya ait binaların ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarında... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T14:47+0300
2022-07-29T14:47+0300
2022-07-29T14:47+0300
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Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların neden olduğu enerji krizi devam ederken, Almanya'da 'enerji tasarrufu' tedbirleri artırılıyor.Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hanover, dün devlet binaları ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarındaki sıcak suyun kapatılması başta olmak üzere tasarruf tedbirlerini uygulayan ilk büyük kent oldu.Kentte 1 Ekim ile 31 Mart arasında kamu binaları 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak ve mobil klima üniteleri ve fanlı ısıtıcıların kullanımı yasaklanacak.Bununla birlikte kreşler, okullar, bakım evleri ve hastaneler tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacak.Hanover Belediye Başkanı Belit Onay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Durum öngörülemiyor. Her kilovat saat önemli ve kritik altyapının korunması öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.Hanover belediyesinin ilgili kararı, AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma kararını izledi.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ab-uye-ulkeler-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-oraninda-azaltma-konusunda-anlasmaya-vardi-1059150260.html
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Almanya'nın 'enerji tasarrufu' tedbirleri: Hanover'deki devlet binalarında sıcak su kapatılacak
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Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji krizi yaşayan Almanya'nın Hanover kentinde, kamuya ait binaların ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarında sıcak suyun kapatılması kararı alındı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların neden olduğu enerji krizi devam ederken, Almanya'da 'enerji tasarrufu' tedbirleri artırılıyor.
Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hanover, dün devlet binaları ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarındaki sıcak suyun kapatılması başta olmak üzere tasarruf tedbirlerini uygulayan ilk büyük kent oldu.
Kentte 1 Ekim ile 31 Mart arasında kamu binaları 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak ve mobil klima üniteleri ve fanlı ısıtıcıların kullanımı yasaklanacak.
Bununla birlikte kreşler, okullar, bakım evleri ve hastaneler tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacak.
Hanover Belediye Başkanı Belit Onay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Durum öngörülemiyor. Her kilovat saat önemli ve kritik altyapının korunması öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.
Hanover belediyesinin ilgili kararı, AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma kararını izledi.