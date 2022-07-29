https://tr.sputniknews.com/20220729/almanyanin-enerji-tasarrufu-tedbirleri-hanoverdeki-devlet-binalarinda-sicak-su-kapatilacak-1059277830.html

Almanya'nın 'enerji tasarrufu' tedbirleri: Hanover'deki devlet binalarında sıcak su kapatılacak

Almanya'nın 'enerji tasarrufu' tedbirleri: Hanover'deki devlet binalarında sıcak su kapatılacak

Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji krizi yaşayan Almanya'nın Hanover kentinde, kamuya ait binaların ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarında... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:47+0300

2022-07-29T14:47+0300

2022-07-29T14:47+0300

dünya

avrupa birliği

almanya

doğalgaz

tasarruf

hanover

sıcak su

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Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların neden olduğu enerji krizi devam ederken, Almanya'da 'enerji tasarrufu' tedbirleri artırılıyor.Aşağı Saksonya eyaletinin başkenti Hanover, dün devlet binaları ve eğlence merkezlerinin duş ve banyolarındaki sıcak suyun kapatılması başta olmak üzere tasarruf tedbirlerini uygulayan ilk büyük kent oldu.Kentte 1 Ekim ile 31 Mart arasında kamu binaları 20 dereceden fazla olmayan oda sıcaklığında ısıtılacak ve mobil klima üniteleri ve fanlı ısıtıcıların kullanımı yasaklanacak.Bununla birlikte kreşler, okullar, bakım evleri ve hastaneler tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacak.Hanover Belediye Başkanı Belit Onay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Durum öngörülemiyor. Her kilovat saat önemli ve kritik altyapının korunması öncelik olmalı" ifadelerini kullandı.Hanover belediyesinin ilgili kararı, AB Komisyonu'nun doğalgaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltma kararını izledi.

https://tr.sputniknews.com/20220726/ab-uye-ulkeler-dogalgaz-tuketimini-yuzde-15-oraninda-azaltma-konusunda-anlasmaya-vardi-1059150260.html

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avrupa birliği, almanya, doğalgaz, tasarruf, hanover, sıcak su