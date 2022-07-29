İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye olarak gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadık'
11:40 29.07.2022 (güncellendi: 11:44 29.07.2022)
© AAFahrettin Altun - Dijital Dünya Çalıştayı
© AA
İspanya’nın El Mundo Gazetesinin sorularını yanıtlayan Altun, tahıl koridoru konusunda Türkiye'nin üstlendiği role değindi ve "Doğu Afrika’da ve dünyanın birçok yerinde kıtlık yaşanmayacaksa bu, reklam değil iş yapanlar sayesinde olacaktır. Türkiye olarak gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadığımız için gurur duyuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya’nın El Mundo Gazetesinin sorularını yanıtladı.
'Hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla yakın temasta olacağız'
Türkiye olarak süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Altun şunları ifade etti:
"İstanbul’da imzalanan anlaşmanın kapsamı ve içeriği bellidir. Elbette tüm taraflardan bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayacak adımları zamanında ve tam olarak atmaları beklenir. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla yakın temasta olacağız. Odessa limanı yakınlarında yaşanan saldırının, tahıl anlaşmasının uygulanması açısından sorun oluşturacağını düşünmüyorum. Yaşanan saldırı neticesinde gemilerin yüklenmesine engel olacak bir sorun ortaya çıkmadı. Dolayısıyla biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz.""
'Türkiye barış ve istikrarı sağlamak için seferber edecektir'
Altun, kendisine yöneltilen "Limanlara veya gemilere yeni saldırılar yapılması ihtimali, sigorta masraflarını artırarak ürün fiyatlarına olumsuz etki edebilecektir. Türkiye böyle bir durumu engellemek için ne yapabilir?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi.
"Türkiye, Ukrayna’daki savaşın başladığı günden itibaren (hatta savaşın başlamasından önce) hem Moskova hem de Kiev’le konuşabilen bir devlet olarak bölgede barış ve istikrarın tesisine gayret gösterdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere ilgili liderlerle şahsen kurduğu temaslar neticesinde buğday fiyatlarında ciddi düşüş sağlayan bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bölgedeki etkisini barış ve istikrarı sağlamak için seferber edecektir."
'Bizim için asıl konu, gemilerin güvenliğinin sağlanması'
İletişim Başkanı Altun'a, "Odesa’daki bombardıman Rusya’nın samimiyetine gölge düşürdü ve Moskova’nın, anlaşmayı öneren tarafları kandırdığı eleştirisine neden oldu. Buna cevabınız nedir?" sorusu da yöneltildi. Altun şunları kaydetti:
"İstanbul’da imzalanan anlaşmayla küresel bir gıda krizinin önüne geçildi. Ancak bu konuda bir uzlaşma sağlanması, Ukrayna’daki savaş koşullarının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Elbette farklı çevrelerin farklı görüşleri olacaktır. Bizim için asıl konu, Ukrayna’dan gelecek tahıl yüklü gemilerin güvenliğinin sağlanması ve gerekli kontrollerden geçerek dünyaya ulaştırılmasıdır."
"Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna’yla konuşabilen bir ülkedir'
Türkiye'nin NATO konusundaki tutumu da soruldu Altun'a. İletişim Başkanı Altun "Öncelikle Türkiye’nin NATO’ya 70 yıldır ciddi katkılar sağlamış bir ülke olduğunu ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğumuzu unutmamak gerekiyor. NATO, parçası olmaktan gurur duyduğumuz ve İspanya gibi dostlarımızla birlikte dünya barışına katkı sunmamıza vesile olan bir yapı ve bizim açımızdan bir uluslararası örgütten çok daha fazlasıdır. Burada önemli olan başka bir husus, Türkiye’nin tahıl anlaşması gibi diplomatik bir başarı elde ettiğinde bu başarıya bir NATO ülkesinin ulaşmış olduğu gerçeğidir. Yani Türkiye’nin başarısı, NATO’nun da hanesine yazılmaktadır. Biz krizin başından itibaren bölgemizde yanan ateşi söndürmeye odaklandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle “adil bir barış” için çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna’yla konuşabilen, hem Ukraynalıların hem de Rusların savaş döneminde güven duyduğu bir ülkedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri kenardan izleyen veya kendine biçilen rolü oynayan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla NATO müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm devletlerin diplomatik çabalarımızı desteklemesini bekliyoruz" dedi.
'Ukrayna konusunda yaklaşım farkı mevcut'
"Ukrayna konusunda şöyle bir temel yaklaşım farkından bahsedebiliriz: Ukrayna’daki savaşı durdurmaya çalışanlar ve bu savaşı fırsat bilerek kendi jeopolitik çıkarlarını korumaya çalışanlar var. Türkiye ilk günden itibaren Ukrayna’nın bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılığını ifade ediyor. Aynı zamanda Montrö Sözleşmesi uyarınca savaş gemilerinin Boğazlar’dan geçişini durdurduk. Öte yandan bazı devletlerin Rusya’yı zayıflatmak amacıyla bu savaşı mümkün olduğunca uzatma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin perspektifini İstanbul’da ortaya koydu. Buna göre “savaşın kazananı olmadığına” ve “adil bir barış” için çalışmanın önemine inanıyoruz."
'Türkiye’nin arabuluculuk rolüne talip olan tek devlet olmadığı sır değildir'
"Öncelikle Türkiye, Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin ve halklarının güvendiği bir devlettir. Son birkaç ayda Türkiye’nin arabuluculuk rolüne talip olan tek devlet olmadığı sır değildir. Bana göre Türkiye’nin en büyük avantajı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın lider diplomasisi olmuştur. Antalya Diplomasi Forumu marjında Ukraynalı ve Rus dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi, daha sonra İstanbul’da iki ülkenin heyetleri arasında bir toplantı yapılması ve nihayet tahıl anlaşmasının imzalanması bu açıdan tesadüf değildir."
'Birilerinin taşın altına elini koyması gerekiyor'
"Çünkü herkes sosyal medyada “endişeli olduğunu” yazarken birilerinin elini taşın altına koyarak gerçek sorunlara gerçek çözümler bulması gerekiyor. Maalesef son yıllarda dış politikayla kamu diplomasisinin birbirine karıştırıldığına şahit oluyoruz. Oysa gerçek dünyanın gidişatına etki etmekle reklam yapmak birbirinden farklı şeylerdir. Devlet adamlığı ve diplomasi de gösterişten ziyade etkili çözümler geliştirmekle ilgilidir. İşte Doğu Afrika’da ve dünyanın birçok yerinde kıtlık yaşanmayacaksa, insanlar karınlarını doyurmak için fahiş fiyatlar ödemeyecekse bu, reklam değil iş yapanlar sayesinde olacaktır. Türkiye olarak gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadığımız için gurur duyuyoruz."
'Devletlerin farklı öncelikleri ve perspektifleri var'
"Diplomasinin hiçbir zaman kolay olduğunu düşünmüyorum. Savaşın devam ettiği sırada diplomatik temaslarda bulunmak elbette çok daha zor oluyor. Elbette devletlerin farklı öncelikleri ve perspektifleri var. Önemli olan bir ortak zemin bulabilmek ve tüm dünyayı tehdit eden bir krizi engellemekti. Neticede Ukrayna ve Rusya’nın egemen devletler olarak bu girişimi desteklemesini takdir ediyoruz."
'Guterres de önemli rol oynadı'
"Burada lider diplomasisinin ve hem Rusya hem de Ukrayna devlet başkanlarının Sayın Cumhurbaşkanımızı güvenilir bir lider olarak görmesinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Aynı şekilde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu süreçte önemli bir rol oynadı."
İletişim Başkanı Altun'a "Ukraynalılar ve Ruslar arasında arabuluculuk tecrübesine istinaden, Türkiye neden mevcut diyaloğu genişleterek ilave anlaşmalar sağlanması ihtimaline dair iyimserliğini koruyor mu?" sorusu da yöneltildi. Altun, "Elbette farklı konularda anlaşmaya varıp varmamak egemen devletler olan Ukrayna ve Rusya’ya bağlıdır. Ancak Türkiye’nin diplomasiden ve adil bir barıştan yana olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Biz Suriye ve Irak’ta yaşanan insani kriz ve çatışmaların olumsuz etkilerini yıllardır tecrübe eden bir ülkeyiz. Bu nedenle Karadeniz bölgesinin istikrarını çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi alanındaki başarısı ve Türkiye’yi son 20 yıllık dönemde bir aktör hâline getirmiş olmasının önemini bu süreçte tekrar gördük. Dolayısıyla yapıcı çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.