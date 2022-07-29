https://tr.sputniknews.com/20220729/altundan-tahil-koridoru-aciklamasi-gercek-bir-sorunun-ortadan-kaldirilmasinda-rol-oynadik-1059266571.html

İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye olarak gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadık'

İletişim Başkanı Altun: 'Türkiye olarak gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadık'

İspanya’nın El Mundo Gazetesinin sorularını yanıtlayan Altun, tahıl koridoru konusunda Türkiye'nin üstlendiği role değindi ve "Doğu Afrika’da ve dünyanın... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T11:40+0300

2022-07-29T11:40+0300

2022-07-29T11:44+0300

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iletişim başkanlığı

kriz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya’nın El Mundo Gazetesinin sorularını yanıtladı.'Hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla yakın temasta olacağız'Türkiye olarak süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan Altun şunları ifade etti:'Türkiye barış ve istikrarı sağlamak için seferber edecektir'Altun, kendisine yöneltilen "Limanlara veya gemilere yeni saldırılar yapılması ihtimali, sigorta masraflarını artırarak ürün fiyatlarına olumsuz etki edebilecektir. Türkiye böyle bir durumu engellemek için ne yapabilir?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi.'Bizim için asıl konu, gemilerin güvenliğinin sağlanması'İletişim Başkanı Altun'a, "Odesa’daki bombardıman Rusya’nın samimiyetine gölge düşürdü ve Moskova’nın, anlaşmayı öneren tarafları kandırdığı eleştirisine neden oldu. Buna cevabınız nedir?" sorusu da yöneltildi. Altun şunları kaydetti:"Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna’yla konuşabilen bir ülkedir'Türkiye'nin NATO konusundaki tutumu da soruldu Altun'a. İletişim Başkanı Altun "Öncelikle Türkiye’nin NATO’ya 70 yıldır ciddi katkılar sağlamış bir ülke olduğunu ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğumuzu unutmamak gerekiyor. NATO, parçası olmaktan gurur duyduğumuz ve İspanya gibi dostlarımızla birlikte dünya barışına katkı sunmamıza vesile olan bir yapı ve bizim açımızdan bir uluslararası örgütten çok daha fazlasıdır. Burada önemli olan başka bir husus, Türkiye’nin tahıl anlaşması gibi diplomatik bir başarı elde ettiğinde bu başarıya bir NATO ülkesinin ulaşmış olduğu gerçeğidir. Yani Türkiye’nin başarısı, NATO’nun da hanesine yazılmaktadır. Biz krizin başından itibaren bölgemizde yanan ateşi söndürmeye odaklandık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle “adil bir barış” için çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna’yla konuşabilen, hem Ukraynalıların hem de Rusların savaş döneminde güven duyduğu bir ülkedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri kenardan izleyen veya kendine biçilen rolü oynayan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla NATO müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm devletlerin diplomatik çabalarımızı desteklemesini bekliyoruz" dedi.'Ukrayna konusunda yaklaşım farkı mevcut''Türkiye’nin arabuluculuk rolüne talip olan tek devlet olmadığı sır değildir''Birilerinin taşın altına elini koyması gerekiyor''Devletlerin farklı öncelikleri ve perspektifleri var''Guterres de önemli rol oynadı'İletişim Başkanı Altun'a "Ukraynalılar ve Ruslar arasında arabuluculuk tecrübesine istinaden, Türkiye neden mevcut diyaloğu genişleterek ilave anlaşmalar sağlanması ihtimaline dair iyimserliğini koruyor mu?" sorusu da yöneltildi. Altun, "Elbette farklı konularda anlaşmaya varıp varmamak egemen devletler olan Ukrayna ve Rusya’ya bağlıdır. Ancak Türkiye’nin diplomasiden ve adil bir barıştan yana olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Biz Suriye ve Irak’ta yaşanan insani kriz ve çatışmaların olumsuz etkilerini yıllardır tecrübe eden bir ülkeyiz. Bu nedenle Karadeniz bölgesinin istikrarını çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın lider diplomasisi alanındaki başarısı ve Türkiye’yi son 20 yıllık dönemde bir aktör hâline getirmiş olmasının önemini bu süreçte tekrar gördük. Dolayısıyla yapıcı çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız" dedi.

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türkiye, ukrayna, rusya, tahıl, fahrettin altun, iletişim başkanlığı, kriz