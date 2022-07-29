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Araştırma: İstilacı türler boğa kurbağası ve yılan 16.3 milyar dolar küresel zarara yol açtı
Araştırma: İstilacı türler boğa kurbağası ve yılan 16.3 milyar dolar küresel zarara yol açtı
Bilim insanları, istilacı türler olarak bilinen Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986'dan bu yana 16.3 milyar dolar küresel hasara neden... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T14:54+0300
2022-07-29T15:00+0300
istila
yaşam
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BBC'de yer alan habere göre, bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmada dünya genelinde istilacı türlerin neden olduğu ekonomik zarar ele alındı.Araştırmada, Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının diğer türlere göre daha fazla küresel zarara yol açtığı ortaya çıktı.Söz konusu istilacı iki tür, ekolojik zarara ek olarak çiftlik ürünlerine hasar verdiği gibi maliyeti yüksek elektrik kesintilerine yol açıyor.Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986'dan bu yana 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğu belirtilirken, araştırmanın bulgularının gelecekte istilacı türlerin engellenmesi için daha fazla yatırımı teşvik etmesi bekleniyor.Avrupa'da özellikle Amerikan kurbağasının sayılarındaki artış nedeniyle maliyetli programlar gerçekleştiriliyor.30 santimetre uzunluğa ve yarım kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen türün yayılmasını önlemek için yetkililer, bilinen üreme alanlarının çevresine kurbağaların geçişini engelleyen çitler yerleştiriyor.
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istila, yılan, zarar

Araştırma: İstilacı türler boğa kurbağası ve yılan 16.3 milyar dolar küresel zarara yol açtı

14:54 29.07.2022 (güncellendi: 15:00 29.07.2022)
© AAYılan
Yılan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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Bilim insanları, istilacı türler olarak bilinen Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986'dan bu yana 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğunu ortaya koydu.
BBC'de yer alan habere göre, bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırmada dünya genelinde istilacı türlerin neden olduğu ekonomik zarar ele alındı.
Araştırmada, Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının diğer türlere göre daha fazla küresel zarara yol açtığı ortaya çıktı.
Söz konusu istilacı iki tür, ekolojik zarara ek olarak çiftlik ürünlerine hasar verdiği gibi maliyeti yüksek elektrik kesintilerine yol açıyor.
Amerikan boğa kurbağası ve kahverengi ağaç yılanının 1986'dan bu yana 16.3 milyar dolar küresel hasara neden olduğu belirtilirken, araştırmanın bulgularının gelecekte istilacı türlerin engellenmesi için daha fazla yatırımı teşvik etmesi bekleniyor.
Avrupa'da özellikle Amerikan kurbağasının sayılarındaki artış nedeniyle maliyetli programlar gerçekleştiriliyor.
30 santimetre uzunluğa ve yarım kilogram ağırlığa kadar büyüyebilen türün yayılmasını önlemek için yetkililer, bilinen üreme alanlarının çevresine kurbağaların geçişini engelleyen çitler yerleştiriyor.
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