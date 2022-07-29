https://tr.sputniknews.com/20220729/associated-press-abd-izole-rusya-hedefini-gerceklestiremedi-1059292373.html
Associated Press: ABD 'izole Rusya’ hedefini gerçekleştiremedi
Associated Press: ABD 'izole Rusya’ hedefini gerçekleştiremedi
Associated Press, ‘izole edilmiş Rusya’ imajının hayata geçirilemediğini belirterek, Rusya'nın tecrit edildiğini iddia eden ABD'nin bile Moskova ile temas... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T19:49+0300
2022-07-29T19:49+0300
2022-07-29T19:49+0300
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Ajans, Batı'nın Moskova'nın tecrit edildiği yönündeki iddialarına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO üyesi Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle görüşmeler yaptığını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un aralarında Mısır ve Uganda gibi ‘ABD dostları’ da olmak üzere çeşitli ülkeleri ziyaret ettiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:“Biden yönetimi, Rusya'nın uluslararası arenada tecrit edildiğini söylemekten hoşlanıyor. Ancak, Rus üst düzey yetkilileri kendilerini Kremlin'e hapsetmiş değil. Şu anda ABD bile onlarla konuşmak istiyor.”ABD’nin Anthony Blinken ve Sergey Lavrov arasında bir görüşme yapılması talebine dikkat çeken ajans, Şubat ayında Rusya ile müzakere etmenin bir anlamı olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, Washington’un Moskova ile ilişki kurulması gerektiğini kabul ettiğini kaydetti.Blinken'in Lavrov ile görüşme niyetinin birçok kişiyi şaşırttığına vurgu yapan ajans, olası görüşmenin 15 Şubat'tan bu yana ilk üst düzey temas olacağını anımsattı.
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abd, rusya, associated press, izole
Associated Press: ABD 'izole Rusya’ hedefini gerçekleştiremedi
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Associated Press, ‘izole edilmiş Rusya’ imajının hayata geçirilemediğini belirterek, Rusya'nın tecrit edildiğini iddia eden ABD'nin bile Moskova ile temas kurmaya çalıştığına dikkat çekti.
Ajans, Batı'nın Moskova'nın tecrit edildiği yönündeki iddialarına rağmen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO üyesi Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerin liderleriyle görüşmeler yaptığını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un aralarında Mısır ve Uganda gibi ‘ABD dostları’ da olmak üzere çeşitli ülkeleri ziyaret ettiğine vurgu yaparak, şu değerlendirmede bulundu:
“Biden yönetimi, Rusya'nın uluslararası arenada tecrit edildiğini söylemekten hoşlanıyor. Ancak, Rus üst düzey yetkilileri kendilerini Kremlin'e hapsetmiş değil. Şu anda ABD bile onlarla konuşmak istiyor.”
ABD’nin Anthony Blinken ve Sergey Lavrov arasında bir görüşme yapılması talebine dikkat çeken ajans, Şubat ayında Rusya ile müzakere etmenin bir anlamı olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen, Washington’un Moskova ile ilişki kurulması gerektiğini kabul ettiğini kaydetti.
Blinken'in Lavrov ile görüşme niyetinin birçok kişiyi şaşırttığına vurgu yapan ajans, olası görüşmenin 15 Şubat'tan bu yana ilk üst düzey temas olacağını anımsattı.