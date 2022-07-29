Atık su taştı, TAG Otoyolu ulaşıma kapandı
© İHA / Atık su taştı, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu ulaşıma kapandı
© İHA /
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setler taştı. Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı. Vali Gül, mahsur kalan bir TIR sürücüsünün sağ olarak kurtarıldığını, takla atan bir araçtaki 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi sürüyor.
Akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık suların taşındığı setlerin taşması nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.
Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir TIR çamur birikintisinin içinde kaldı.
Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir TIR çamur birikintisinin içinde kaldı.
Biriken atık su yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamıyor. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.
Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan yola devam etti.
Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan yola devam etti.
Otoyolda biriken çamurlu suyun tahliyesine başlandı.
Tali yollardan atık su birikintisinin olduğu alana ulaşan onlarca iş makinesi, otoyolun çevresindeki dağlık yerlerden delikler açarak suyu tahliye ediyor.
Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için bölgede ışıklandırma da yapıldı.
Öte yandan çamur nedeniyle yaşanabilecek olası bir tehlikeye karşı AFAD ekipleri hazır bekletiliyor.
Tali yollardan atık su birikintisinin olduğu alana ulaşan onlarca iş makinesi, otoyolun çevresindeki dağlık yerlerden delikler açarak suyu tahliye ediyor.
Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için bölgede ışıklandırma da yapıldı.
Öte yandan çamur nedeniyle yaşanabilecek olası bir tehlikeye karşı AFAD ekipleri hazır bekletiliyor.
"Bırakıp kaçtım"
Suyun içerisinde kalan TIR'ın sürücüsü İrfan Bodur, gazetecilere, otoyolda ilerlerken önündeki otomobilin takla attığını dile getirerek, "Frene basıp durduktan sonra arabadan indim. Suyu görünce arabayı bırakıp kaçtım. Araba suyun içinde kaldı. Önümde kaza yapan aracın içindekiler çıkamadı. İçindekilere ne oldu bilmiyorum." dedi
Vali Gül: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Gül, burada gazetecilere, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi.
Gül, burada gazetecilere, atık havuzunun taşması nedeniyle olayın meydana geldiğini söyledi.
Otoyolda çok fazla çamur bulunduğunu, olayda bir TIR'ın mahsur kaldığını, şoförünün sağ kurtarıldığını hatırlatan Vali Gül, şöyle devam etti:
"Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak."
Vali Gül, atık suyun kimyasal özelliğinin bulunmadığını sözlerine ekledi.
"Arkadaşlarımız yolu açmak için çalışmalara devam ediyor. Yine bildiğimiz kadarıyla bir araç takla atmış, içerisindeki 4 kişi yaralı olarak hastaneye götürülmüş. Bunun dışında bize ulaşan herhangi bir mahsur kalan ya da hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Çok büyük geçmiş olsun. Tüm kurumlar el birliğiyle bu süreci şu anda koordineli şekilde çözmeye, aşmaya çalışıyor. 1-2 saate olay tam anlamıyla açıklığa kavuşacak."
Vali Gül, atık suyun kimyasal özelliğinin bulunmadığını sözlerine ekledi.