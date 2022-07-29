https://tr.sputniknews.com/20220729/avustralyanin-ilk-basortulu-milletvekili-payman-basortusunu-gururla-takin-1059269341.html
Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında "Başörtünüzü gururla takın" dedi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T12:19+0300
2022-07-29T12:19+0300
2022-07-29T12:21+0300
dünya
avustralya
başörtüsü
fatima payman
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Avustralya'da ilk başörtülü milletvekili olan Afganistan doğumlu Fatima Payman çarşamba günü Avustralya Parlamentosu'nda ilk konuşmasını yaptı. Haziran ayında Batı Avustralya Milletvekili olarak seçilen Payman, ilk konuşmasında başörtüsüne yönelik açıklamalar yaparak, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim. Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum. Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum" diye konuştu. Payman Senato'daki ilk resmi konuşmasını eylül ayında yapacak.
https://tr.sputniknews.com/20220620/avustralyada-ilk-kez-basortulu-bir-kadin-senatoya-girdi-1057646211.html
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Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Payman: Başörtüsünü gururla takın
12:19 29.07.2022 (güncellendi: 12:21 29.07.2022) Abone ol
Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima Payman parlamentoda yaptığı ilk konuşmasında "Başörtünüzü gururla takın" dedi.
Avustralya'da ilk başörtülü milletvekili olan Afganistan doğumlu Fatima Payman çarşamba günü Avustralya Parlamentosu'nda ilk konuşmasını yaptı.
Haziran ayında Batı Avustralya Milletvekili olarak seçilen Payman, ilk konuşmasında başörtüsüne yönelik açıklamalar yaparak, "Ne giymem gerektiği hakkında tavsiye veren ya da dış görünümüme bakarak yetkinliğimi sorgulayanlar bilsin ki başörtüsü takmam benim seçimim. Başörtüsü takmak isteyen kızların bunu gururla ve böyle giyinme hakkı olduğunu bilerek yapmasını istiyorum. Ben sokakta şort ve terlik giyen kimseyi yargılamayacağım. İnsanların da beni başörtüsü taktığım için yargılamasını beklemiyorum" diye konuştu.
Payman Senato'daki ilk resmi konuşmasını eylül ayında yapacak.