https://tr.sputniknews.com/20220729/ayciceginden-sonra-misir-da-cayir-tirtili-tehdidi-altinda-1059278631.html

Ayçiçeğinden sonra mısır da 'çayır tırtılı' tehdidi altında

Ayçiçeğinden sonra mısır da 'çayır tırtılı' tehdidi altında

Trakya ve birçok ilde etkili olan 'çayır tırtılı', çiftçilerin zor durumda bırakıyor. Binlerce dönüm ayçiçeği tarlasına zarar veren tırtıllar, bu kez de mısır... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T15:02+0300

2022-07-29T15:02+0300

2022-07-29T15:04+0300

türkiye

ayçiçeği

mısır

tarım

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Trakya'da ayçiçeği tarlalarını istila eden ve ürüne ciddi zarar veren çayır tırtılı, mısırı da tehdit ediyor.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Sağlam, çayır tırtılının sadece ayçiçeği zararlısı olmadığını belirtti.Çayır tırtılının 40 familyadan 150 bitkiyle beslenebildiğini söyleyen Dr. Sağlam, "Ayçiçeğinde bu derece zarar yaptıktan sonra yine kültür bitkisi olarak mısır da risk altında. Çayır tırtılı Trakya bölgesinde, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'de bu derece salgın yapmasından sonra ayçiçeğinde bu bölgesel baskılama, bu kadar yoğun ilaç kullanımına bağlı olarak popülasyon baskılandı" dedi.Sağlam sözlerine şu şekilde devam etti:Ayçiçeğinden sonra mısırın da risk altında olması nedeniyle araştırma yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Sağlam, "Şu an mısırda da aslında bir böcek türü, daha önce ülkemizde tespit edilmiş batı mısır kök kurdu dediğimiz hem köklerde beslenen hem yapraklarda, çayır tırtılına benzer şekilde yaprakları yiyip klorofilini, yeşil dokusunu tamamen ortadan kaldıran böcekler de var" dedi.Dr. Sağlam, bu böceklerin yine iklim değişikliğine bağlı olarak normalde bölgede görülmeyen ya da farklı bölgelerden kayan zararlar şeklinde karşımıza çıkabileceğini belirtti.'Çiftçinin bilinçlenmesi önemli'Sağlam, "Kontrollerin özellikle üretim esnasında, üreticinin sahada ve tarlasında olması sürekli çevresindeki işaretçileri iyi okuması gerekiyor" diyerek çiftçinin bilinçlenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.'Sahada daha çok olmalılar'Yani artık, 'ektim tarlaya sadece hasada gidiyorum' gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyleyen Sağlam, sözlerine şu şekilde devam etti:'Kendi ürününü izlemesi gerekiyor'Mısır üreticisinin kontrol ve izleme yapmasını gerektiğinin önemini ifade eden Doç. Dr. Sağlam, "Etrafındaki bitkilerde bir yenik var mı? Böcek var mı? Bu böceği daha önce gördün mü? Bütün üreticilerin aslında yetiştirmiş olduğu ürünlerde hangi ayda, hangi zararlıyı ne kadar görüyor? Bunları şişelere koyabilir, kutulara koyabilir, kurutabilir. Yani bu zararlardan birer örnekle hani çıkış tarihleri yani kendi ürününü izlemesi gerekiyor" diye konuştu.Üretici Ahmet Çalık, bu yıl 600 dönüm mısır ektiğini ve sürekli kontrollerini yaptıklarını söyleyerek, "Bundan 20 gün önce bir Trakya bölgesinde ayçiçeğinde tırtıl zararı gerçekleşti ve bu büyük ölçekte zarar açtı çiftçilere. Tabi ki kuruma dönemine geçti, bir 20 gün süreçten sonra hasadı yapılacak. Şu anda sadece Trakya bölgesinde genel anlamda mısır kalıyor ve bu canlının bundan sonra tek geçeceği yer mısır. Yeşil bitki olarak mısır görecek. Şu anda da biz devamlı ilaçlamalarımızı, gözlemlerimizi yapıyoruz, mısıra sirayet edip bitkilerine zarar vermemesi için" dedi.

türkiye

mısır

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ayçiçeği, mısır, tarım