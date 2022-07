Bakan Kurum: 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktası

"Allah'a hamdolsun belediyelerimiz, teşkilatlarımız, dava arkadaşlarımız adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyor. Kardeşlerim, öyle gayretli, milletine, ülkesine öylesine sevdalı bir liderimiz var ki; gece dememiş, gündüz dememiş; dünyanın neredeyse her yerine koşmuş. 100 farklı ülkeyle, 500'ün üzerinde ticaret ve stratejik iş birliği anlaşması yapmış. Türkiye'yi adeta dünyanın mihenk taşı, merkezi yapmış. Bu gayretle nerede bir mazlum varsa; o mazlumun hamisi Cumhurbaşkanı'mız olmuş. Onun adı her yerde umut olmuş. O, sessiz yığınların sesi olmuş. O, anaların duası olmuş. Öyle bir Cumhurbaşkanı'mız var ki; uyku nedir bilmemiş, dinlenmek nedir bilmemiş, ülkesinin ve milletinin saygınlığı için; gençlerimizin, yavrularımızın öz güvenli bir nesil olması için türlü engellemelere direnmiş. Her türlü darbe girişimini göğsünde söndürmüş. PKK'sı, FETÖ'sü, terörün her çeşidiyle mücadele etmiş, vesayetçisiyle savaşmış, ihanet şebekeleriyle kavga etmiş. Şöyle bir diyalog vardır; Biliyor musun arkadaş, aslında benim çok dostum var. Biliyorum efendim, hepsinin sırtınızda bıçak izleri var. Evet, yoldan dönenler olmuş, karşıda saf tutanlar olmuş, yılmamış, yıkılmamış dimdik durmuş. Adeta her tarafından saldırılan bir aslan gibi savaşmış, kavgasından bir an bile geri durmamış. Şunu tüm kalbimle, hissiyatımla söylüyorum. Yıllarca örselenmiş bu vatana, on yıllarca devlet kapılarında, hastane sıralarında, yollarda ezilmiş bu aziz millete borcunu ödemek için çırpınan bu lidere, bizim de bir borcumuz var. Bu bizim boynumuzun borcudur. Bunun için durmayacağız, duraksamayacağız, yorulmayacağız; ailelerimizle, çocuklarımızla helalleşeceğiz; o ilk günkü aşkla yeniden Anadolu yollarına revan olacağız, milletimizle kucaklaşacağız. Şundan tüm kalbimle eminim, sizler de emin olun. Bu aziz millet, liderimizin çabalarıyla son 20 yılda kazandıklarının üstüne çok daha fazlasını koymak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında saf duracaktır."