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Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a: Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım
Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a: Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" şeklindeki sözlerine Bakan... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T00:23+0300
2022-07-29T00:30+0300
politika
mustafa varank
ümit özdağ
yeğen
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile arasında sosyal medyada bir tartışma yaşandı.Özdağ'ın, Bakan Varank'a yönelik "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.Mustafa Varank yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'a yönelik "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri" ifadelerini kullandı.Özdağ ise Varank'a "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen" yanıtını verdi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son olarak "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır" sözleriyle Ümit Özdağ'a tepkisini dile getirdi.
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mustafa varank, ümit özdağ, yeğen

Bakan Varank'tan Ümit Özdağ'a: Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım

00:23 29.07.2022 (güncellendi: 00:30 29.07.2022)
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" şeklindeki sözlerine Bakan Varank'tan tepki geldi. Mustafa Varank, Özdağ'a "Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin?" sorusunu yöneltti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile arasında sosyal medyada bir tartışma yaşandı.
Özdağ'ın, Bakan Varank'a yönelik "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Mustafa Varank yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ'a yönelik "Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış. Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok. Hepsinin yaşları küçük. Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri" ifadelerini kullandı.
Özdağ ise Varank'a "Terbiyeli konuş. Sen kimlerden bahsettiğimi ve olayı gayet iyi anladın. Ahlaksız da sensin müfteri de sensin. Türk gençlerinin umutlarını yıkan bir zihniyetin temsilcisisin sen" yanıtını verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank son olarak "Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır" sözleriyle Ümit Özdağ'a tepkisini dile getirdi.
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