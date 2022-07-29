https://tr.sputniknews.com/20220729/berlinde-enerji-tasarrufu-icin-200-yapi-gece-isiklandirilmayacak-1059258183.html

Berlin'de enerji tasarrufu için 200 yapı gece ışıklandırılmayacak

Berlin'de enerji tasarrufu için 200 yapı gece ışıklandırılmayacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de doğalgaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacak... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T01:31+0300

2022-07-29T01:31+0300

2022-07-29T02:39+0300

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Berlin Eyaleti Çevre Tüketici ve İklimi Koruma Bakanı Bettina Jarasch, yaptığı açıklamada, enerjinin dikkatli kullanılmasının önemine işaret ederek, "Bu özellikle de kamu sektörü için geçerli. Bu nedenle Berlin'de sorumlu olduğumuz binaları artık ışıklandırmayacağız" ifadesini kullandı.Jarasch, böylelikle enerji tasarrufuna katkı sağlayacaklarını söyledi.Açıklamada, Zafer Anıtı, Devlet Operası, Berlin Katedrali, Berlin Belediye Binası, Yahudi Müzesi, Charlottenburg Sarayı, St. Nikolai ve St. Marien kiliseleri, birçok heykel ve köprü gibi 200'e yakın yapının, kademeli şekilde 3-4 hafta süreyle ışıklandırılmayacağı kaydedildi.Hannover'de bir dizi tedbirHannover kentinde de enerji tasarrufu için bir dizi önlem alındı.1 Ekim-31 Mart arası dışında kamu binalarının ısıtılmaması, buralarda ve kreşlerde sıcaklığın 20 santigrat derece tutulması, kalorifer ve havalandırmaların daha az çalıştırılması, lavabolarda sıcak su kullanılmaması, kentte birçok yapının ışıklandırılmasına son verilmesi, yüzme havuzlarının gaz ile ısıtılmaması, spor salonlarının derecesinin 15 santigrat olması ve buralarda sıcak suyla duş alınmaması, fıskiye ve çeşmelerin kapatılması gibi tedbirler yer alıyor.Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, hedeflerinin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu belirterek, yaklaşan gaz kıtlığına karşı önlem aldıklarını kaydetti.

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almanya, ukrayna krizi, doğalgaz, enerji, berlin