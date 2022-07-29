https://tr.sputniknews.com/20220729/beyoncenin-yedinci-albumu-renaissance-yayinlandi-1059271058.html
Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı
Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı
Beyonce’nin merakla beklenen yedinci stüdyo albümü 'Renaissance' yayınlandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T12:57+0300
2022-07-29T12:57+0300
2022-07-29T13:02+0300
beyoncé
yaşam
müzik albümü
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ABD müzik endüstrisinin divası Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki 16 şarkılık albümünü bugün yayınladı.Albümün ilk single’ı olan ‘Break My Soul’dan yaklaşık bir hafta sonra gelen üçlemenin ilkinde Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake ile işbirlikleri yer alıyor.Renaissance, Beyoncé'nin 2016'da yayınladığı 65 dakikalık bir filmin de eşlik ettiği ödüllü ‘Lemonade’ albümünden bu yana ilk albümü.
https://tr.sputniknews.com/20220617/beyonce-geri-donuyor-yeni-albumu-renaissancei-duyurdu-1057539578.html
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beyoncé, müzik albümü
Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı
12:57 29.07.2022 (güncellendi: 13:02 29.07.2022) Abone ol
Beyonce’nin merakla beklenen yedinci stüdyo albümü 'Renaissance' yayınlandı.
ABD müzik endüstrisinin divası Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki 16 şarkılık albümünü bugün yayınladı.
Albümün ilk single’ı olan ‘Break My Soul’dan yaklaşık bir hafta sonra gelen üçlemenin ilkinde Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake ile işbirlikleri yer alıyor.
Renaissance, Beyoncé'nin 2016'da yayınladığı 65 dakikalık bir filmin de eşlik ettiği ödüllü ‘Lemonade’ albümünden bu yana ilk albümü.