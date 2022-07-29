https://tr.sputniknews.com/20220729/beyoncenin-yedinci-albumu-renaissance-yayinlandi-1059271058.html

Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı

Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı

Beyonce’nin merakla beklenen yedinci stüdyo albümü 'Renaissance' yayınlandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T12:57+0300

2022-07-29T12:57+0300

2022-07-29T13:02+0300

beyoncé

yaşam

müzik albümü

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ABD müzik endüstrisinin divası Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki 16 şarkılık albümünü bugün yayınladı.Albümün ilk single’ı olan ‘Break My Soul’dan yaklaşık bir hafta sonra gelen üçlemenin ilkinde Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake ile işbirlikleri yer alıyor.Renaissance, Beyoncé'nin 2016'da yayınladığı 65 dakikalık bir filmin de eşlik ettiği ödüllü ‘Lemonade’ albümünden bu yana ilk albümü.

https://tr.sputniknews.com/20220617/beyonce-geri-donuyor-yeni-albumu-renaissancei-duyurdu-1057539578.html

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beyoncé, müzik albümü