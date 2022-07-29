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Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı
Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı
Beyonce’nin merakla beklenen yedinci stüdyo albümü 'Renaissance' yayınlandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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beyoncé
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müzik albümü
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ABD müzik endüstrisinin divası Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki 16 şarkılık albümünü bugün yayınladı.Albümün ilk single’ı olan ‘Break My Soul’dan yaklaşık bir hafta sonra gelen üçlemenin ilkinde Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake ile işbirlikleri yer alıyor.Renaissance, Beyoncé'nin 2016'da yayınladığı 65 dakikalık bir filmin de eşlik ettiği ödüllü ‘Lemonade’ albümünden bu yana ilk albümü.
https://tr.sputniknews.com/20220617/beyonce-geri-donuyor-yeni-albumu-renaissancei-duyurdu-1057539578.html
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beyoncé, müzik albümü

Beyonce'nin yedinci albümü 'Renaissance' yayınlandı

12:57 29.07.2022 (güncellendi: 13:02 29.07.2022)
© Instagram/BeyonceBeyonce
Beyonce - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Instagram/Beyonce
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Beyonce’nin merakla beklenen yedinci stüdyo albümü 'Renaissance' yayınlandı.
ABD müzik endüstrisinin divası Beyonce, ‘Renaissance’ adındaki 16 şarkılık albümünü bugün yayınladı.
Albümün ilk single’ı olan ‘Break My Soul’dan yaklaşık bir hafta sonra gelen üçlemenin ilkinde Jay-Z, Skrillex, 070 Shake, The-Dream, Drake ile işbirlikleri yer alıyor.
Renaissance, Beyoncé'nin 2016'da yayınladığı 65 dakikalık bir filmin de eşlik ettiği ödüllü ‘Lemonade’ albümünden bu yana ilk albümü.
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