https://tr.sputniknews.com/20220729/bir-kisiyi-oldurup-esini-yaraladi-alnimin-yazisiymis-diyerek-kendisini-savundu-1059291626.html
Bir kişiyi öldürüp, eşini yaraladı: 'Alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu
Bir kişiyi öldürüp, eşini yaraladı: 'Alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu
Afyonkarahisar’da, bir kişiyi öldürüp, eşini ve esnaf komşusunu yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Kaçtıktan sonra astsubay olan oğlu tarafından teslim... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T19:35+0300
2022-07-29T19:35+0300
2022-07-29T19:35+0300
türkiye
afyonkarahisar
cinayet
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Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre; Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş’ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman K., burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.’ya ateş açtı. Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşusu Balı B.’yi de vurdu.Olayın ardından kaçan Süleyman K.’yı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Her yerde aranmaya başlanan Süleyman K., dün gece geç saatlerde jandarmaya giderek teslim oldu. Süleyman K.’yı astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi.Katil zanlısının oğlu, ‘Kafanı kaldır baba’ diye bağırdıEmniyetteki sorgusunun ardından Süleyman K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Süleyman K., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?"sorusunu ise "Alnımın yazısıymış" diyerek cevapladı.Süleyman K.’nın adliyeye girişi esnasında arkasından gelen oğlunun ise, "Kafanı kaldır baba"diyerek arkasından bağırdığı öğrenildi.Polis eşliğinde adliyeye giren Süleyman K.’nın, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.
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afyonkarahisar, cinayet
Bir kişiyi öldürüp, eşini yaraladı: 'Alnımın yazısıymış' diyerek kendisini savundu
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Afyonkarahisar’da, bir kişiyi öldürüp, eşini ve esnaf komşusunu yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Kaçtıktan sonra astsubay olan oğlu tarafından teslim olması için ikna edilen katil zanlısı Süleyman K., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunu ise, "Alnımın yazısıymış" diyerek yanıtladı.
Çobanlar ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre; Süleyman K., isimli şahıs henüz belirlenemeyen sebepten Atatürk İlkokulu'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Altuntaş’ı tabancayla vurdu. Altuntaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından yaklaşık 20 km ilerideki Işıklar beldesine giden Süleyman K., burada kendilerine ait köfteci dükkanında eşi Zübeyde K.’ya ateş açtı. Süleyman K., kendisine engel olmak isteyen ve market işleten komşusu Balı B.’yi de vurdu.
Olayın ardından kaçan Süleyman K.’yı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı. Her yerde aranmaya başlanan Süleyman K., dün gece geç saatlerde jandarmaya giderek teslim oldu. Süleyman K.’yı astsubay olan oğlunun teslim olması konusunda ikna ederek jandarmaya götürdüğü öğrenildi.
Katil zanlısının oğlu, ‘Kafanı kaldır baba’ diye bağırdı
Emniyetteki sorgusunun ardından Süleyman K., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Süleyman K., adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?"sorusunu ise "Alnımın yazısıymış" diyerek cevapladı.
Süleyman K.’nın adliyeye girişi esnasında arkasından gelen oğlunun ise, "Kafanı kaldır baba"diyerek arkasından bağırdığı öğrenildi.
Polis eşliğinde adliyeye giren Süleyman K.’nın, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.