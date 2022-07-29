https://tr.sputniknews.com/20220729/bmgk-kibristaki-baris-gucunun-gorev-suresini-uzatti-1059259443.html
BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresini uzattı
BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresini uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Kıbrıs Adası'nda 31 Temmuz'da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023'e kadar uzatıldı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T02:05+0300
2022-07-29T02:05+0300
2022-07-29T02:05+0300
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New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görevini, 3 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatma kararı aldı.'Kıbrıs'taki durum' gündemiyle toplanan BMGK'da, oylama sürecinin ardından konseyin dönem başkanı Brezilya Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, İngiltere'nin hazırladığı karar taslağının konseyin tüm üyelerinin (15 ülke) onayını aldıktan sonra oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.Kabul edilen karar metninde, "27 Ocak'ta alınan 2618 numaralı bir önceki Konsey Kararına göre 31 Temmuz'da dolacak olan Kıbrıs'taki BM barış misyonunun görev süresi, gelecek ocak ayına kadar devam edecektir" ifadesi yer aldı.Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyi'nin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220621/guney-kibris-fransadan-6-savas-helikopteri-alacak-1057703109.html
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BMGK, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresini uzattı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Kıbrıs Adası'nda 31 Temmuz'da sona erecek BM Barış Gücü misyonunun görev süresi Ocak 2023'e kadar uzatıldı.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde toplanan Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görevini, 3 Ocak 2023'e kadar 6 ay daha uzatma kararı aldı.
'Kıbrıs'taki durum' gündemiyle toplanan BMGK'da, oylama sürecinin ardından konseyin dönem başkanı Brezilya Büyükelçisi Ronaldo Costa Filho, İngiltere'nin hazırladığı karar taslağının konseyin tüm üyelerinin (15 ülke) onayını aldıktan sonra oy birliğiyle kabul edildiğini duyurdu.
Kabul edilen karar metninde, "27 Ocak'ta alınan 2618 numaralı bir önceki Konsey Kararına göre 31 Temmuz'da dolacak olan Kıbrıs'taki BM barış misyonunun görev süresi, gelecek ocak ayına kadar devam edecektir" ifadesi yer aldı.
Kıbrıs'taki BM Barış Gücü, 1964 yılında Güvenlik Konseyi'nin kararıyla 796 askeri ve 65 polis personelinden oluşan bir güçle kurulmuştu.