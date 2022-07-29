Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220729/bmgk-libyadaki-bm-misyonunun-gorev-suresini-3-ay-daha-uzatti-1059259773.html
BMGK, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 3 ay daha uzattı
BMGK, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 3 ay daha uzattı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T02:36+0300
2022-07-29T02:36+0300
dünya
bmgk
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
libya
barış gücü
bm barış gücü
uzatma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102068/21/1020682116_0:221:3600:2246_1920x0_80_0_0_bcfb67eea6c2725fb8d22f7e06325f58.jpg
New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan BMGK oturumunda 15 Konsey üyesi ülkeden 12'si Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 31 Ekim'e kadar 3 ay daha uzatılmasını onaylarken Gana, Kenya ve Gabon ise çekimser kaldı.İngiltere tarafından hazırlanan '2647' sayılı Karar'da 'tüm taraflara siyasi süreci veya 23 Ekim 2020'de varılan ateşkesi baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları' çağrısı yapıldı.BMGK'nın kararında 'Libya'da askeri bir çözüm bulunmadığı' vurgulanarak, ilgili tüm taraflar 'Güvenlik Konseyi'nin 1970 (2011) Kararı uyarınca Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam olarak uymaya' çağrıldı.Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acilen Libya'da kendisi için özel temsilci ataması istendi.
https://tr.sputniknews.com/20220724/kaddafinin-ogluna-ait-100-milyon-dolarlik-malvarliginin-libyaya-iadesi-kararina-annesinden-itiraz-1059064631.html
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102068/21/1020682116_204:0:3404:2400_1920x0_80_0_0_5b1744bf92f03f525023b8fb18002b6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bmgk, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), libya, barış gücü, bm barış gücü, uzatma

BMGK, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 3 ay daha uzattı

02:36 29.07.2022
© AFP 2022 / Fabrice CoffriniBM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / Fabrice Coffrini
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı.
New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan BMGK oturumunda 15 Konsey üyesi ülkeden 12'si Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 31 Ekim'e kadar 3 ay daha uzatılmasını onaylarken Gana, Kenya ve Gabon ise çekimser kaldı.
İngiltere tarafından hazırlanan '2647' sayılı Karar'da 'tüm taraflara siyasi süreci veya 23 Ekim 2020'de varılan ateşkesi baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları' çağrısı yapıldı.
BMGK'nın kararında 'Libya'da askeri bir çözüm bulunmadığı' vurgulanarak, ilgili tüm taraflar 'Güvenlik Konseyi'nin 1970 (2011) Kararı uyarınca Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam olarak uymaya' çağrıldı.
Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acilen Libya'da kendisi için özel temsilci ataması istendi.
Libya - Sirte kentinde eski Libya lideri Muammer Kaddafi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2022
POLİTİKA
Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz
24 Temmuz, 05:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала