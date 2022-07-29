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BMGK, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 3 ay daha uzattı

BMGK, Libya'daki BM misyonunun görev süresini 3 ay daha uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıkladı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T02:36+0300

2022-07-29T02:36+0300

2022-07-29T02:36+0300

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New York'taki BM Genel Merkezi'nde yapılan BMGK oturumunda 15 Konsey üyesi ülkeden 12'si Libya'daki BM misyonunun görev süresinin 31 Ekim'e kadar 3 ay daha uzatılmasını onaylarken Gana, Kenya ve Gabon ise çekimser kaldı.İngiltere tarafından hazırlanan '2647' sayılı Karar'da 'tüm taraflara siyasi süreci veya 23 Ekim 2020'de varılan ateşkesi baltalayacak her türlü eylemden kaçınmaları' çağrısı yapıldı.BMGK'nın kararında 'Libya'da askeri bir çözüm bulunmadığı' vurgulanarak, ilgili tüm taraflar 'Güvenlik Konseyi'nin 1970 (2011) Kararı uyarınca Libya'ya uygulanan silah ambargosuna tam olarak uymaya' çağrıldı.Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in acilen Libya'da kendisi için özel temsilci ataması istendi.

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