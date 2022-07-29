https://tr.sputniknews.com/20220729/bodrum-icmelerde-yangin-yerlesim-yerine-yakin-noktada-mudahale-basladi--1059282033.html

Marmaris yangınının yıl dönümünde yine orman yangını: 7 helikopter ve 5 uçak müdahale ediyor

Marmaris yangınının yıl dönümünde yine orman yangını: 7 helikopter ve 5 uçak müdahale ediyor

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T16:08+0300

2022-07-29T16:08+0300

2022-07-29T16:29+0300

türkiye

bodrum

muğla

orman yangını

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İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede çıktı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

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bodrum, muğla, orman yangını