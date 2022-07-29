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Marmaris yangınının yıl dönümünde yine orman yangını: 7 helikopter ve 5 uçak müdahale ediyor
Marmaris yangınının yıl dönümünde yine orman yangını: 7 helikopter ve 5 uçak müdahale ediyor
Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T16:08+0300
2022-07-29T16:29+0300
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bodrum
muğla
orman yangını
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İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede çıktı. Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
türkiye
bodrum
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bodrum, muğla, orman yangını

Marmaris yangınının yıl dönümünde yine orman yangını: 7 helikopter ve 5 uçak müdahale ediyor

16:08 29.07.2022 (güncellendi: 16:29 29.07.2022)
© SputnikMuğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüdüğü belirtilen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla büyüdüğü belirtilen alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı.
İçmeler-Turunç yolu üzerinde başlayan orman yangını yerleşim birimlerine çok yakın bölgede çıktı.
Yangının çıkışından hemen sonra bölgeye hava ve kara araçları sevk edildi. İlk etapta 7 helikopter ve 5 uçak yangına havadan müdahale ediyor.
Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakınında bulunan bir otele sıçradığı ve cep telefonu ile o anları kaydeden vatandaşın ‘Otelimiz yanıyor’ diyerek ağladığı görüldü.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanında belediye ekipleri ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.
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