https://tr.sputniknews.com/20220729/bolu-valiliginden-tanju-ozcana-tepki-yaniltici-soylemlerin-hicbir-faydasi-yok-1059261828.html

Bolu Valiliği'nden, Tanju Özcan'a yanıt: Yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası yok

Bolu Valiliği'nden, Tanju Özcan'a yanıt: Yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası yok

Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, merkeze bağlı Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan zehirlenmesine ilişkin olarak söylediklerine... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T07:17+0300

2022-07-29T07:17+0300

2022-07-29T07:19+0300

türkiye

tanju özcan

bolu belediyesi

bolu

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Yuva Köyü'ndeki içme suyundan kaynaklanan zehirlenme vakalarında Bolu İl Özel İdare yetkililerinin açık bir ihmali olduğunu ifaden Tanju Özcan, "Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği hakkında soruşturma başlatılmasını talep ettim. Aynı olay bizim su verdiğimiz bir bölgede meydana gelseydi, bu soruşturmalar başlatılmıştı. Belki şu anda beni bu görevden dahi almışlardı. Ama Özel İdare olunca, ne vali ne milletvekilleri sesini çıkartıyor. Ölümle sonuçlanan bu olay nedeniyle ne de Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçiyor. Ben bu çağrımı yeniliyorum; bu olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum. Bu olay kapatılamaz" demişti.Valilik tarafından, konuya dair bakanlıklar başta olmak üzere Valilikçe idari; Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünün aktarıldığı açıklamada; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarına ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.Açıklamada; Yuva köyünde içme suyundan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayıyla ilgili İl Özel İdaresi ve olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatılmadığı iddialarına ilişkin, konuyla ilgili kamuoyunun şeffaf ve güncel bir şekilde bilgilendirilmesi için 19 Temmuz'dan itibaren Valilikçe düzenli olarak basın açıklamaları yapıldığı hatırlatıldı.Bolu Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada; Vali Erkan Kılıç tarafından basın-yayın organlarına yapılan açıklamalarda da kamuoyunun, elde edilen bulgular ışığında detaylı bir şekilde bilgilendirilerek konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının ifade edildiği aktarıldı.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"25 Temmuz tarihinden 28 Temmuz tarihine kadar Valiliğimizce yapılan yazılı basın açıklamalarında; Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli sürecin devam ettiği konusunda ilgili bilgilendirmelere defaatle yer verilmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen Bolu Belediye Başkanı'nın olay hakkında soruşturma başlatılmadığıyla ilgili spekülatif söylemlerde ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına sebebiyet vermektedir.Devletimizin çok yönlü olarak titizlikle ele aldığı söz konusu olayla ilgili bu şekilde yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası olmayacağı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına gölge düşürmektedir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki olay hakkında ilgili bakanlıklarımız başta olmak üzere Valiliğimizce ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca idari ve adli soruşturmalar hassasiyetle yürütülmektedir."

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