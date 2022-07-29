https://tr.sputniknews.com/20220729/brezilya-lideri-bolsonarodan-bm-iklim-elcisi-di-caprioya-ders-vermeden-once-yatindan-vazgec-1059268064.html

Brezilya lideri Bolsonaro'dan BM iklim elçisi DiCaprio'ya: Ders vermeden önce yatından vazgeç

Brezilya lideri Bolsonaro'dan BM iklim elçisi DiCaprio'ya: Ders vermeden önce yatından vazgeç

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaştırmayı eleştiren oyuncu ve iklim aktivisti Leonardo DiCaprio'ya "Dünyaya ders vermeden... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T12:03+0300

2022-07-29T12:03+0300

2022-07-29T12:10+0300

dünya

brezilya

leonardo dicaprio

jair bolsonaro

amazon

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Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olan ABD'li çevreci aktör Leonardo DiCaprio'nun Amazon ormanlarındaki ağaçsızlaştırma verilerini paylaşarak yaptığı eleştiriye, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'dan yanıt geldi.DiCaprio, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "İnsanlar ve vahşi yaşam için gezegendeki en önemli yerlerden biri olan Amazonlar'da ormansızlaşma ne kadar yaygın? @mapbiomas'tan alınan bu haritaya göre, bölge son 3 yılda maden endüstrisinin yasadışı ormansızlaşma saldırısıyla karşı karşıya kaldı" ifadelerini kullandı.Bolsonaro ise DiCaprio'nun tweet'ini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, ünlü iklim aktivisti oyuncunun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yat fotoğraflarına atıfta bulunarak, "Yine mi sen Leo? Bu gidişle, Brezilya'da dediğimiz gibi, en iyi seçim halatım olacaksın! Sana dünyaya ders vermeden önce yatından vazgeçmeni söyleyebilirim. Ama ilericileri bilirim, tüm dünyayı değiştirmek isterken, kendini asla değiştirmezsin. Bu yüzden seni kendi haline bırakacağım" dedi.Ünlü oyuncunun geçtiğimiz haftalarda, Toby McGuire'in de aralarında olduğu bir grup arkadaşıyla birlikte her 1.6 kilometrede 238 kilogram karbondioksit salınımına yol açan süper yatlarından birinde tatil yaptığı ortaya çıkmıştı.DiCaprio, Birleşmiş Milletler'in iklim elçisi olmanın yanı sıra, Dünya Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (WWF), Doğal Kaynakları Koruma Konseyi, Uluslararası Hayvan Refahı, Bozulmamış Denizler ve Okyanuslar Fonu 5 gibi çok sayıda çevre kuruluşunun da yönetim kurullarında bulunuyor.ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı geçen hafta, Brezilyalı düşünce kuruluşu Igarapé Enstitüsü'nün Brezilya'daki Amazon ormanlarında son altı yılda El Salvador'un büyüklüğüne eşit kamu yağmur ormanlarının yok edildiğini ortaya koyan yeni bir araştırmasını yayınlamıştı.

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brezilya, leonardo dicaprio, jair bolsonaro, amazon