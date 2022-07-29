https://tr.sputniknews.com/20220729/bu-kez-adres-soci-turk-rus-isbirligi-derinleserek-ve-farkli-alanlara-yayilarak-devam-ediyor-1059271576.html

Bu kez adres Soçi: ‘Türk-Rus işbirliği derinleşerek ve farklı alanlara yayılarak devam ediyor’

Bu kez adres Soçi: ‘Türk-Rus işbirliği derinleşerek ve farklı alanlara yayılarak devam ediyor’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ağustos’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşme yapmak için Soçi’ye gidecek. Bu zirvede de Suriye... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T13:10+0300

2022-07-29T13:10+0300

2022-07-29T13:10+0300

görüş

türkiye

rusya

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

ankara

moskova

soçi

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Türkiye’nin Ukrayna krizinde tarafsız ve arabulucu bir rol almasıyla birlikte Ankara-Moskova ilişkileri de hızlı bir gelişim sürecine girdi. İki ülkenin birçok alandaki geniş işbirliği artan görüşme trafiği ile birlikte daha da artıyor.Son olarak 19 Temmuz’da Tahran’daki Astana formatında zirvede bir araya gelen Erdoğan ve Putin, 5 Ağustos’ta da Rusya’nın Soçi kentinde görüşecekler.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, söz konusu görüşmeye dair yaptığı açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın kısa süre önceki temaslarında askeri-teknik işbirliği konusunu farklı boyutlarıyla istişare ettiğini anımsatarak neredeyse her görüşmede farklı boyutların ele alındığını ve askeri-teknik işbirliğinin Soçi'deki görüşmede de istişare edileceğini kaydetti.Gıda anlaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Peskov, anlaşmanın halihazırda uygulamaya konulmuş olması gerektiğine dikkat çekerek "Süreç ilerliyor ve bu görüşme, Soçi'de sürecin varılan anlaşmalara ne kadar uygun olduğuna dair görüş alışverişi yapmak için iyi bir fırsat olacak" diye konuştu.Son Soçi görüşmesi önemli kararlara ev sahipliği yapmıştıİki lider son Soçi görüşmesi 29 Eylül 2021’de gerçekleştirmiş ve bu zirveden önemli kararlar çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada özetle şunlar ön plana çıkmıştı:5 Ağustos görüşmesinde hangi konular ele alınabilir?Çalışmalarını Moskova’daki RUDN Üniversitesi'nde sürdüren siyaset bilimci Onur Sinan Güzaltan, bu görüşmede birçok önemli başlığın ele alınacağını ifade etti:Güzaltan, “Şunu çok net bir biçimde görüyoruz ki Türk ve Rus işbirliği her görüşmede derinleşerek ve farklı alanlara yayılarak devam ediyor. Dolayısıyla iki ülkenin önünde de önemli bir süreç var” diye de ekledi.Suriye’deki çözümü Astana ve Soçi getirdiSuriye halkının maruz bırakıldığı savaşın üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçti. Bu süreçte ülkenin büyük bir kısmı terör örgütlerinin eline geçti. 2015’te Rusya’nın Suriye ile birlikte sahaya çıkmasıyla başta IŞİD olmak üzere birçok terör örgütünden işgal edilen bölgeler geri alındı. Günümüzde İdlib’deki silahlı terör grupları ve Fırat’ın doğusunda ABD himayesinde bulunan PYD/YPG, Suriye’nin önündeki güncel sorunlar olarak varlığını koruyor.Bir yandan da Suriye’de siyasi çözüme yönelik görüşmeler sürüyor. Suriye’de siyasi çözüm arayışları uluslararası düzeyde ilk olarak Birleşmiş Milletler’in (BM) girişimleri ve Cenevre zirvesi ile gündeme gelmişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan koordinatörlüğünde 30 Haziran 2012 tarihinde Cenevre’de gerçekleşen bu zirveye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri olan ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa’yla beraber Avrupa Birliği (AB) temsilcileri, Türkiye, Katar, Kuveyt, Arap Birliği temsilcileri ve Irak katıldı. Ancak Suriye hükümeti ve muhalefetten bir katılım olmadı. Cenevre’nin ikinci ve üçüncü görüşmeleri de 2014 ve 2016 yıllarında düzenlense de ateşkesin sağlanmasında bir yol kat edilemedi.Suriye’de ilk ateşkes ise Türkiye, Rusya ve İran’ın öncülüğünde geldi. 20 Aralık 2016’da Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de ateşkes yapılması için mutabakata vardılar. Astana görüşmelerinin ilki ise 23 Ocak 2017'de yapıldı. Bu toplantıda, Suriye sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceği ifade edilirken çatışmaların kısa sürede sonlandırılması ve ateşkesin devamlılığının sağlanması temel amaç oldu. İkinci görüşmede ise Rusya, İran ve Türkiye’den oluşan bir görev gücünün kurulmasında uzlaşıldı. 2017'nin mayıs ayındaki görüşmelerde ilk somut adım atılarak Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturuldu.Cenevre görüşmeleri de bir yandan devam etse de verilen kararların uygulanması konusunda güçsüz kaldı.22 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve önceki İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bir araya geldiği Soçi Zirvesi ise bu üç ülkenin Suriye’deki krizi çözmeye yönelik bir kararlılık göstergesi oldu. Daha sonra gerçekleştirilen 2. Soçi Zirvesi, devam eden Astana görüşmeleri ve Erdoğan-Putin’in ikili görüşmeleri ise sahada bugünkü durumun oluşmasını sağladı.Liderlerin son olarak Tahran’da gerçekleştirdiği buluşmanın ana gündemi ise Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terörist gruplara düzenleyeceği olası operasyon oldu. Liderler Suriye’deki ABD varlığının sonlandırılmasına dair ortak vurgular yaptı.

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türkiye, rusya, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, ankara, moskova, soçi