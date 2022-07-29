CANLI | National Interest: İngiltere, Ukrayna'ya yardımla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçlıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Fransız otomobil şirketi Renault’nun mali raporlarına göre, şirket yılın ilk yarısında Rusya'dan çekilmesi nedeniyle 2.3 milyar euro net zarar elde etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve yakında uygun bir tarih sunacağını söyledi.
Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.
Belarus Dışişleri Bakanı Anatoliy Glaz’ın açıklamasına göre, Londra’nın dostane olmayan eylemleri nedeniyle ülkedeki büyükelçinin geri çekilmesine karar verildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna ihtilafına yönelik askeri stratejisinin işe yaramadığını, barışın ancak Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilecek müzakerelerle tesis edilebileceğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: