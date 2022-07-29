CANLI | National Interest: İngiltere, Ukrayna'ya yardımla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçlıyor

ABD merkezli National Interest, İngiltere'nin Ukrayna'daki gerçek amacını yazdı

ABD'de yayınlanan National Interest (NI), İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri sevkiyatlarla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçladığını belirtti.

NI yazarı Jonathan Meilaender, "İngiltere hala daha Brexit sonrası Avrupa'daki rolü için pazarlık etmeye çalışıyor. Bu rol ne olursa olsun, müttefiklerini silahlarla destekleme isteği İngiliz hükümetinin en değerli araçlarından biri" dedi.

Meilaender, İngiltere'nin Fransa ve Almanya karşısında Avrupa'daki geleneksel 'dengeleyici' yerini almaya hevesli olduğunun altını çizdi.