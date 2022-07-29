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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/canli--national-interest-ingiltere-ukraynaya-yardimla-avrupadaki-nufuzunu-artirmayi-amacliyor-1059283576.html
CANLI | National Interest: İngiltere, Ukrayna'ya yardımla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçlıyor
CANLI | National Interest: İngiltere, Ukrayna'ya yardımla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçlıyor
ABD'de yayınlanan National Interest (NI), İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri sevkiyatlarla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçladığını belirtti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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ukrayna
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | National Interest: İngiltere, Ukrayna'ya yardımla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçlıyor

17:12 29.07.2022
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ABD'de yayınlanan National Interest (NI), İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri sevkiyatlarla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçladığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Fransız otomobil şirketi Renault’nun mali raporlarına göre, şirket yılın ilk yarısında Rusya'dan çekilmesi nedeniyle 2.3 milyar euro net zarar elde etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşme tarihi üzerinde konuştuğunu ve yakında uygun bir tarih sunacağını söyledi.
Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.
Belarus Dışişleri Bakanı Anatoliy Glaz’ın açıklamasına göre, Londra’nın dostane olmayan eylemleri nedeniyle ülkedeki büyükelçinin geri çekilmesine karar verildi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın Ukrayna ihtilafına yönelik askeri stratejisinin işe yaramadığını, barışın ancak Rusya ile ABD arasında gerçekleştirilecek müzakerelerle tesis edilebileceğini belirtti.
DHL Express - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:11 29.07.2022
ABD merkezli National Interest, İngiltere'nin Ukrayna'daki gerçek amacını yazdı
ABD'de yayınlanan National Interest (NI), İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri sevkiyatlarla Avrupa'daki nüfuzunu artırmayı amaçladığını belirtti.
NI yazarı Jonathan Meilaender, "İngiltere hala daha Brexit sonrası Avrupa'daki rolü için pazarlık etmeye çalışıyor. Bu rol ne olursa olsun, müttefiklerini silahlarla destekleme isteği İngiliz hükümetinin en değerli araçlarından biri" dedi.
Meilaender, İngiltere'nin Fransa ve Almanya karşısında Avrupa'daki geleneksel 'dengeleyici' yerini almaya hevesli olduğunun altını çizdi.
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