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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220729/canli-polonyali-gaz-sirketi-artan-enerji-fiyatlari-icin-1-milyar-euro-kredi-kullanacak---1059262774.html
CANLI Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak
CANLI Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak
Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci bankası Bank Pekao (PKO S.A) ile 1 milyar... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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rusya, ukrayna, askeri operasyon, yaptırım, avrupa birliği, doğalgaz, petrol, donetsk, lugansk, donbass, новый онлайн для белой редактуры
Polonya - Sputnik Türkiye

CANLI Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak

09:26 29.07.2022
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Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci bankası Bank Pekao (PKO S.A) ile 1 milyar euro tutarında (4.8 milyar zloti) kredi için anlaşma sağladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verildi.
Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı geçici müdürlüklerin oluşturulduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçici temsilci atadığı öğrenildi.
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
Ukrayna krizi
CANLI | AGİT ülkeleri Rusya’ya yönelik 'Moskova Mekanizması'nı devreye soktu
Dün, 16:24
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:16 29.07.2022
Almanya'nın kamu borcu rekor seviyeye ulaştı
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı verilere göre ülkenin kamu borcu 2.32 trilyon euro'yla tarihi düzeye ulaştı.
Yapılan açıklamada, 2021 yılın yaşanan artışın yüzde 6.8 olduğu bilgisi verildi. Destatis, artışı Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleriyle ilişkilendirdi.
10:15 29.07.2022
Nestle, ürünlerine yüzde 6.5 zam yaptı
Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle, enerji krizi ve artan maliyetler nedeniyle 2022'nin ilk yarısında ürün fiyatlarını yüzde 6.5 artırdı.
Şirketten yapılan açıklamada, fiyatların en çok Kuzey Amerika'da (yüzde 9.8), ardından Latin Amerika'da (yüzde 9.4) arttığı belirtildi.
Üst yönetici Mark Schneider, yaptığı açıklamada, "Eşi görülmemiş enflasyonist baskıların ve tedarik zinciri kısıtlamalarının marj gelişimimiz üzerindeki etkisini, disiplinli maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikler yoluyla sınırladık" dedi.
Bununla beraber şirket, artan fiyatlara rağmen satışlarını da yüzde 8 artırdı.
09:26 29.07.2022
Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak
Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci bankası Bank Pekao (PKO S.A) ile 1 milyar euro tutarında (4.8 milyar zloti) kredi için anlaşma sağladı.
Polonya Basın Ajansı (PAP) tarafından paylaşılan belgeye göre, kredi 'acil durum' kapsamında kullanıldı.
Ayrıca, söz konusu kredi hazine garantili olacak ve şirket piyasayı izleyerek gerekirse alternatif adımlar da atabilecek.
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