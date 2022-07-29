CANLI Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Ukrayna'da Polonya vatandaşlarına 18 ay boyunca bulunma, çalışma ve iş yapma hakkı verildi.
Herson ve Zaporojye bölgelerinde Rusya İçişleri Bakanlığı’na bağlı geçici müdürlüklerin oluşturulduğu bildirildi.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne geçici temsilci atadığı öğrenildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: