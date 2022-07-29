CANLI Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak

Polonyalı gaz şirketi artan enerji fiyatları için 1 milyar euro kredi kullanacak

Polonya'nın kamu enerji şirketi PGNiG, enerji piyasasında yaşanan fiyat artışları nedeniyle ülkenin en büyük ikinci bankası Bank Pekao (PKO S.A) ile 1 milyar euro tutarında (4.8 milyar zloti) kredi için anlaşma sağladı.

Polonya Basın Ajansı (PAP) tarafından paylaşılan belgeye göre, kredi 'acil durum' kapsamında kullanıldı.

Ayrıca, söz konusu kredi hazine garantili olacak ve şirket piyasayı izleyerek gerekirse alternatif adımlar da atabilecek.