Çay çöpünden mangal kömürü ve elektrik enerjisi elde edildi

"Yaklaşık 2 yıl önce başlayan AR-GE çalışmaları neticesinde çay çöpünden ciddi anlamda hem mangal kömürü hem de birçok materyalin de olabileceğini gördük ve faaliyete başladık. Bir buçuk sene önce 12 dönümlük bir alanda 9 dönümlük düz alan yakalayabilmek için burada muazzam bir inşaat çalışması yapıldı ve sonunda fabrikamıza kavuştuk. Fabrikanın içerisindeki deneme üretimleri akabinde kendi içerisindeki eksiklikleri gidererek yaklaşık 1 aydır seri üretim yapabilir hale geldik. Burada çay çöpleri proliz dediğimiz makinelerde karbona dönüştürülüyor. Karbondan da yine organik ürünler sayesinde mangal kömürüne dönüştürülüyor. Proliz makinesinde çay çöpleri karbona dönüştürülürken aynı zamanda çıkan metan gazını da aynı anda elektriğe çeviriyoruz. Böylece saatte 0.8 megavat elektrik gücün de ulaşmış oluyoruz. Yine aynı proliz makinesinde çay çöpleri işlem görürken yaklaşık 20-25 kilo da sıvı çıkıyor. Yani kuru çay çöpünden yüzde 25 sıvı çıkıyor. O sıvıyı da hem odun sirkesi olarak kullanılabilecek malzeme hem de yakıt olarak kullanılabilecek malzeme bulunuyor. Bunların çalışması devam ediyor."