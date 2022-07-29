https://tr.sputniknews.com/20220729/cop-evde-bulunan-cocugun-annesi-babasi-oglu-oldugunu-bilmiyor-1059267381.html

Çöp evde bulunan çocuğun annesinin ifadesi ortaya çıktı: Babası, oğlu olduğunu bilmiyor

Çöp evde bulunan çocuğun annesinin ifadesi ortaya çıktı: Babası, oğlu olduğunu bilmiyor

Bursa'da çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A.'nın annesi Yasemin A. ifadesinde; 2013'te tanıştığı Muhammet isimli kişiden hamile... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T11:46+0300

2022-07-29T11:46+0300

2022-07-29T11:51+0300

bursa

türkiye

ifade

çöp

çocuk istismarı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulan Cem Muhammet A., baygın halde bulundu. Kardeşinin oğlu Cem’e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A., gözaltına alındı.Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı. Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Durumu her geçen gün iyiye giden Cem Muhammet'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.Çocuğunu alıkoyduğu ve kendisine göstermediği için kardeşinden şikayetçi olan Yasemin A. polisteki ifadesinde, Kamuran Pınar A.'nın oğluna kendisini annesi olarak tanıttığını söyledi.‘Annem bağ kurmamam için 'Annem, oğlum' diye hitap etmemizi yasaklamıştı’Yasemin A. ifadesinde, "Rahmetli annem, çocuğum ile annelik bağı kurmamam için 'annem, oğlum' diye birbirimize hitap etmemizi yasaklamıştı. Oğlum bana 'Yasemin', ben ona 'Cem' diye hitap ederek telefonda konuşurduk. Annemin bu şekilde davranmasının sebebi ise kardeşim Kamuran Pınar A.'nın oğluma kendisini annesi olarak tanıtması. Benim yüz yüze görüşme taleplerimi hep reddettiler. Annemin bana çocuğumu göstermemesinin sebebinin, kardeşim Pınar A.'nın, Cem'i kendi çocuğu gibi sahiplenmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.'Çocuğumun babası oğlumun doğumu için kararsızdı'Yasemin A. ifadesinde; eski eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 2012 yılında boşandığını, 2013 yılı başlarında ise 'Muhammet' adlı bir kişiyle tanışıp, gönül ilişkisi yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

https://tr.sputniknews.com/20220728/cop-evden-cikarilan-cem-muhammetin-anneannesiyle-gecen-yillardan-kalma-fotograflari-ortaya-cikti-1059244548.html

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bursa, ifade, çöp, çocuk istismarı