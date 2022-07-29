https://tr.sputniknews.com/20220729/cop-evde-bulunan-cocugun-babasi-oldugunu-iddia-eden-celikoldan-anne-ve-teyze-hakkinda-suc-duyurusu-1059280276.html

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Çelikol'dan anne ve teyze hakkında suç duyurusu

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Çelikol'dan anne ve teyze hakkında suç duyurusu

Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T15:47+0300

2022-07-29T15:47+0300

2022-07-29T15:55+0300

bursa

türkiye

çocuk istismarı

baba

dna

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Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi. Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.‘Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu’Adliye önünde DHA muhabirine açıklamalar yapan Çelikol, şunları söyledi:‘Çocuk benimse çıksın söylesin, sonuna kadar sahip çıkarım’Cem Muhammed'in annesiyle evliliğin kısa sürdüğünü söyleyen Çelikol, "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım. Ama benden çocuğumu yalan beyanla kaçırırsa, kendisinden de bu konuda şikayetçi olacağım. Çıksın çocuk onundur desin, doğruyu söylesin ben de destek çıkacağım. Tekrar söylüyorum herkes bilsin, çocuktan ve bu olaydan haberim yoktu. Ben babayım, sonuna kadar çocuğuma sahip çıkarım. Öğrendiğim ilk gün hukuki süreci başlattım" şeklinde konuştu.Cem’in durumu: Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var​Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220729/cop-evde-bulunan-cocugun-annesi-babasi-oglu-oldugunu-bilmiyor-1059267381.html

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bursa, çocuk istismarı, baba, dna