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https://tr.sputniknews.com/20220729/cop-evde-bulunan-cocugun-babasi-oldugunu-iddia-eden-celikoldan-anne-ve-teyze-hakkinda-suc-duyurusu-1059280276.html
Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Çelikol'dan anne ve teyze hakkında suç duyurusu
Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Çelikol'dan anne ve teyze hakkında suç duyurusu
Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T15:47+0300
2022-07-29T15:55+0300
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türkiye
çocuk istismarı
baba
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Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi. Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.‘Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu’Adliye önünde DHA muhabirine açıklamalar yapan Çelikol, şunları söyledi:‘Çocuk benimse çıksın söylesin, sonuna kadar sahip çıkarım’Cem Muhammed'in annesiyle evliliğin kısa sürdüğünü söyleyen Çelikol, "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım. Ama benden çocuğumu yalan beyanla kaçırırsa, kendisinden de bu konuda şikayetçi olacağım. Çıksın çocuk onundur desin, doğruyu söylesin ben de destek çıkacağım. Tekrar söylüyorum herkes bilsin, çocuktan ve bu olaydan haberim yoktu. Ben babayım, sonuna kadar çocuğuma sahip çıkarım. Öğrendiğim ilk gün hukuki süreci başlattım" şeklinde konuştu.Cem’in durumu: Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var​Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220729/cop-evde-bulunan-cocugun-annesi-babasi-oglu-oldugunu-bilmiyor-1059267381.html
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bursa, çocuk istismarı, baba, dna

Çöp evde bulunan çocuğun babası olduğunu iddia eden Çelikol'dan anne ve teyze hakkında suç duyurusu

15:47 29.07.2022 (güncellendi: 15:55 29.07.2022)
© DHACem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol,
Cem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© DHA
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Bursa'da çöp evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammed A.'nın babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, "Annesi benden boşandığında, hamile olmadığını, bebeği düşürdüğünü söylemişti. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum, sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.
Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi. Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.

‘Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu’

Adliye önünde DHA muhabirine açıklamalar yapan Çelikol, şunları söyledi:
"Çocuk benimse sonuna kadar sahip çıkacağım. Şikayet dilekçemi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdim. Ancak olay yeri olan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olduğu için oraya gönderilecek. Hem annenin, hem teyzesinin cezalandırılması için şikayette bulundum. Televizyonlarda olayı görünce, doğum kontrollerine götürdüğüm tarihlerin uyuştuğunu anladım. Annesinin benden habersiz doğum yaptığını tahmin ettim. Benim bu olaydan ve çocuktan haberim yoktu. Çocuğuma sonuna kadar sahip çıkacağım. Annesi benden boşandığında, 'hamile değilim bebeği düşürdüm' dedi. Herhangi bir evrak veya kürtaj belgesi göstermedi. Çocuğun benim olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Hukuki sürecin takipçisi olacağım, peşini bırakmayacağım.”

‘Çocuk benimse çıksın söylesin, sonuna kadar sahip çıkarım’

Cem Muhammed'in annesiyle evliliğin kısa sürdüğünü söyleyen Çelikol, "Kısa bir evliliğimiz oldu. Kendisine sesleniyorum, çocuk benimse çıksın söylesin ki ben de çocuğuma maddi manevi olarak sahip çıkayım. Ama benden çocuğumu yalan beyanla kaçırırsa, kendisinden de bu konuda şikayetçi olacağım. Çıksın çocuk onundur desin, doğruyu söylesin ben de destek çıkacağım. Tekrar söylüyorum herkes bilsin, çocuktan ve bu olaydan haberim yoktu. Ben babayım, sonuna kadar çocuğuma sahip çıkarım. Öğrendiğim ilk gün hukuki süreci başlattım" şeklinde konuştu.

Cem’in durumu: Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var

​Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi:
"Yakın bir takiple psikiyatrik tedavisi de devam ediyor. Buraya geldiğinde tekerlekli sandalyedeydi. Kan elektrolitlerinde bozukluklar ve ciddi kas kaybı vardı. Onlarla ilgili olumlu yönlerde düzelmeler var. Şu anda elektrolit bozukluğu yok, kan değerlerinin hepsi düzeldi. Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var. Artık desteksiz olarak tek başına, kısa süreli mesafeler de olsa yürümeye başladı. Bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Şu an her şey yolunda gidiyor."
Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Çocuğumun çöpten çıktığını duyunca şok oldum - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
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