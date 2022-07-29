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Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi
Diyarbakır'da günün her saati tüketilen ciğer Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halka 600... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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diyarbakır, фото, ciğer, tescil

Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi

12:11 29.07.2022 (güncellendi: 12:14 29.07.2022)
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Diyarbakır'da günün her saati tüketilen ciğer Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halka 600 porsiyon ciğer dağıtıldı.
© DHADiyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilledi.
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilledi.
© DHABunun ardından Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabah 05.00'te ciğer pişirilmeye başlandı.
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Bunun ardından Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabah 05.00'te ciğer pişirilmeye başlandı.
© DHAMangalda 600 porsiyon ciğer yapıldı. 2400 şiş kebap halka dağıtıldı.
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Mangalda 600 porsiyon ciğer yapıldı. 2400 şiş kebap halka dağıtıldı.
© DHADiyarbakır'da ciğerin kent ekonomisinde de önemli bir yeri var.
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Diyarbakır'da ciğerin kent ekonomisinde de önemli bir yeri var.
© DHAKentte 350'den fazla ciğer lokantası var, bu sayede beş bine yakın kişiye de istihdam sağlanıyor.
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Kentte 350'den fazla ciğer lokantası var, bu sayede beş bine yakın kişiye de istihdam sağlanıyor.
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