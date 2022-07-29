Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi

© DHADiyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilledi.
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© DHA
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilledi.
© DHABunun ardından Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabah 05.00'te ciğer pişirilmeye başlandı.
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© DHA
Bunun ardından Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabah 05.00'te ciğer pişirilmeye başlandı.
© DHAMangalda 600 porsiyon ciğer yapıldı. 2400 şiş kebap halka dağıtıldı.
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© DHA
Mangalda 600 porsiyon ciğer yapıldı. 2400 şiş kebap halka dağıtıldı.
© DHADiyarbakır'da ciğerin kent ekonomisinde de önemli bir yeri var.
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© DHA
Diyarbakır'da ciğerin kent ekonomisinde de önemli bir yeri var.
© DHAKentte 350'den fazla ciğer lokantası var, bu sayede beş bine yakın kişiye de istihdam sağlanıyor.
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© DHA
Kentte 350'den fazla ciğer lokantası var, bu sayede beş bine yakın kişiye de istihdam sağlanıyor.