https://tr.sputniknews.com/20220729/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059263000.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar/TL 17.94'ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T09:28+0300
2022-07-29T09:28+0300
2022-07-29T09:28+0300
ekonomi
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çeyrek altın
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolar/TL'de yükseliş sürüyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94'ün üzerinde hareket ediyor. Dolar gece yarısı piyasaların kapalı olduğu saatlerde 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıktı.Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1760 doların üzerinde seyrediyor. Altın bu seviyelerden kapanırsa haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazanacak.İç piyasada gram altın 1018 lira, çeyrek altın 1665 lira, cumhuriyet altını 6 bin 812 liradan satılıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059223585.html
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dolar, euro, tl, gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar/TL 17.94'ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolar/TL'de yükseliş sürüyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94'ün üzerinde hareket ediyor. Dolar gece yarısı piyasaların kapalı olduğu saatlerde 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıktı.
Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1760 doların üzerinde seyrediyor. Altın bu seviyelerden kapanırsa haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazanacak.
İç piyasada gram altın 1018 lira, çeyrek altın 1665 lira, cumhuriyet altını 6 bin 812 liradan satılıyor.