https://tr.sputniknews.com/20220729/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059263000.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL 17.94'ün üzerinde hareket ediyor. Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T09:28+0300

2022-07-29T09:28+0300

2022-07-29T09:28+0300

ekonomi

dolar

euro

tl

gram altın

çeyrek altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0f/1058743407_0:83:3346:1965_1920x0_80_0_0_9defe4865b3dfbcb67603968d496500c.jpg

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında dolar/TL'de yükseliş sürüyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 17,94'ün üzerinde hareket ediyor. Dolar gece yarısı piyasaların kapalı olduğu saatlerde 17,9750 ile 20 Aralık'tan beri en yüksek düzeye çıktı.Euro/TL 18.34 seviyesinde hareket ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1760 doların üzerinde seyrediyor. Altın bu seviyelerden kapanırsa haftalık bazda yüzde 2'ye yakın değer kazanacak.İç piyasada gram altın 1018 lira, çeyrek altın 1665 lira, cumhuriyet altını 6 bin 812 liradan satılıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220728/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1059223585.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, euro, tl, gram altın, çeyrek altın