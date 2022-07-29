https://tr.sputniknews.com/20220729/elif-gunes-cinayetinin-katil-zanlisi-yakalandi-1059273492.html

Elif Güneş cinayetinin katil zanlısı yakalandı

Elif Güneş cinayetinin katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da 30 yaşındaki Elif Güneş'i silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle aranan şüpheli Koray Gülbar gözaltına alındı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T13:30+0300

2022-07-29T13:30+0300

2022-07-29T13:30+0300

türkiye

kadın cinayeti

kadıköy

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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da Kadıköy'den araçla alındığı tespit edilen Elif Güneş'in silahla vurularak bırakıldığı Üsküdar'daki Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.Çalışmalar kapsamında, maktulün eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve katil zanlısı olarak aranan Koray Gülbar yakalandı.Zanlının Cinayet Büro'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Ne olmuştu? Elif Güneş, 23 Temmuz'da akşam saatlerinde Kadıköy'de arkadaşlarıyla bir kafede oturduğu sırada, eski sevgilisi olduğu iddia edilen ve kendisiyle konuşmak isteyen Koray Gülbar ile arabaya binerek oradan ayrılmıştı.Güneş daha sonra silahla vurularak yaralanmış biçimde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bırakılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.Olayın faili olduğu değerlendirilen Koray Gülbar'ın yakalanması için süren çalışmalar sırasında zanlının saklanmasına ve kaçmasına yardım eden, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan şüpheliler A.A, A.D, Y.O. ve S.Ç. gözaltına alınmış, S.Ç'nin evinde yapılan aramalarda ise tabanca ile kovan ele geçirilmişti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden S.Ç, A.D. ve Y.O. tutuklanmış, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

türkiye

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kadın cinayeti, kadıköy