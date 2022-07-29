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https://tr.sputniknews.com/20220729/euro-bolgesinde-enflasyon-temmuzda-rekor-kirdi-1059270389.html
Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırdı
Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T12:36+0300
2022-07-29T12:36+0300
ekonomi
enflasyon
avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)
euro bölgesi
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükseldi.Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39.7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 9.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4.5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.7 ile hizmetler izledi.Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8.5, İspanya'da yüzde 10.8, İtalya'da yüzde 8.4, Belçika'da yüzde 10.4, Yunanistan'da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 12.8, Hollanda'da yüzde 11.6, Litvanya'da yüzde 20.8, Letonya'da yüzde 21 ve Estonya'da yüzde 22.7 seviyesinde ölçüldü.Böylece Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı.Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220728/almanyada-enflasyon-temmuzda-geriledi-1059239203.html
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enflasyon, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), euro bölgesi

Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırdı

12:36 29.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.
Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükseldi.
Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39.7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 9.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4.5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.7 ile hizmetler izledi.
Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8.5, İspanya'da yüzde 10.8, İtalya'da yüzde 8.4, Belçika'da yüzde 10.4, Yunanistan'da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 12.8, Hollanda'da yüzde 11.6, Litvanya'da yüzde 20.8, Letonya'da yüzde 21 ve Estonya'da yüzde 22.7 seviyesinde ölçüldü.
Böylece Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.
Almanya bayrağı - Alman ekonomisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2022
EKONOMİ
Almanya'da enflasyon temmuzda geriledi
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