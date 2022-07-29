https://tr.sputniknews.com/20220729/euro-bolgesinde-enflasyon-temmuzda-rekor-kirdi-1059270389.html

Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde enflasyon temmuzda rekor kırdı

Euro Bölgesi'nde, temmuzda yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 8.9'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T12:36+0300

2022-07-29T12:36+0300

2022-07-29T12:36+0300

ekonomi

enflasyon

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

euro bölgesi

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayınladı.Buna göre, Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 8.6 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 8.9'a yükseldi.Euro Bölgesi'nde temmuz ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 39.7 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 9.8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 4.5 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 3.7 ile hizmetler izledi.Enflasyon, temmuz ayında Almanya'da yüzde 8.5, İspanya'da yüzde 10.8, İtalya'da yüzde 8.4, Belçika'da yüzde 10.4, Yunanistan'da yüzde 11.5, Slovakya'da yüzde 12.8, Hollanda'da yüzde 11.6, Litvanya'da yüzde 20.8, Letonya'da yüzde 21 ve Estonya'da yüzde 22.7 seviyesinde ölçüldü.Böylece Euro Bölgesi'nde temmuz ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyesine ulaştı.Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220728/almanyada-enflasyon-temmuzda-geriledi-1059239203.html

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enflasyon, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), euro bölgesi