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Hollanda'da satırlı hırsızı toz beziyle kovalayan Latife Peker: Ben de nasıl yaptığımı anlayamadım
Hollanda'da satırlı hırsızı toz beziyle kovalayan Latife Peker: Ben de nasıl yaptığımı anlayamadım
Hollanda'da dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovalayan Latife Peker, “Ben başta bir şaka yaptığını zannettim. İlk anda aldırış etmedim... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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hollanda
hırsız
dünya
latife peker
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Hollanda'da yaşamını sürdüren Konyalı Latife Peker, dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovaladı. Olay Hollanda medyasında oldukça ses getirdi ve kadın kahraman ilan edildi.‘İlk başta elindeki satırı görmemiştim’A Haber'e konuşan Latife Peker şunları söyledi:“Olay salı günü başımıza geldi. Fırına çalışmaya geldim. Börekleri felan yaptım, sonra temizliğe geçtim. O ara yüzü maskeli biri geldi. Ben başta bir şaka yaptığını zannettim. İlk anda aldırış etmedim. Tanıdıklardan birinin bana şaka yaptığını düşündüm.Tabi sonra kasaya yönelince hırsız olduğunu anladım. Kaçtım ama geri geldim. Elinde satır varmış onu itmeye çalıştım. Sonrasında hırsız kaçtı. Yakınlarım aradı beni ama o anda bir refleks ile yaptık onu. Aslında ben de o an nasıl yaptığımı anlayamadım.Geçmiş olsun diyerek beni arıyorlar ve nasıl öyle hırsıza saldırdığımı soruyorlar. Ben ilk başta elindeki satırı görmemiştim. Sonradan izleyince onun satır olduğunu anladım.”'Yanlış kapıya çattı'Latife Peker'in oğlu Yasin Peker ise şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220728/hollanda-camsille-hirsizi-puskurten-turk-anneyi-konusuyor-1059228752.html
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Hollanda'da satırlı hırsızı toz beziyle kovalayan Latife Peker: Ben de nasıl yaptığımı anlayamadım

14:02 29.07.2022 (güncellendi: 14:09 29.07.2022)
© İHALatife Peker, hırsızlık
Latife Peker, hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© İHA
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Hollanda'da dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovalayan Latife Peker, “Ben başta bir şaka yaptığını zannettim. İlk anda aldırış etmedim, satırı da görmemiştim. Ben de o an nasıl yaptığımı anlayamadım" dedi.
Hollanda'da yaşamını sürdüren Konyalı Latife Peker, dükkana gelen satırlı soyguncuyu elindeki toz bezi ile kovaladı. Olay Hollanda medyasında oldukça ses getirdi ve kadın kahraman ilan edildi.

‘İlk başta elindeki satırı görmemiştim’

A Haber'e konuşan Latife Peker şunları söyledi:
Olay salı günü başımıza geldi. Fırına çalışmaya geldim. Börekleri felan yaptım, sonra temizliğe geçtim. O ara yüzü maskeli biri geldi. Ben başta bir şaka yaptığını zannettim. İlk anda aldırış etmedim. Tanıdıklardan birinin bana şaka yaptığını düşündüm.
Tabi sonra kasaya yönelince hırsız olduğunu anladım. Kaçtım ama geri geldim. Elinde satır varmış onu itmeye çalıştım. Sonrasında hırsız kaçtı. Yakınlarım aradı beni ama o anda bir refleks ile yaptık onu. Aslında ben de o an nasıl yaptığımı anlayamadım.
Geçmiş olsun diyerek beni arıyorlar ve nasıl öyle hırsıza saldırdığımı soruyorlar. Ben ilk başta elindeki satırı görmemiştim. Sonradan izleyince onun satır olduğunu anladım.”

'Yanlış kapıya çattı'

Latife Peker'in oğlu Yasin Peker ise şunları söyledi:
“Hollanda'da bu tarz olaylar son zamanalar da sık sık yaşanmaya başladı. Soygunlar oluyor ama fırında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Hırsız dışarında gözetledi ve içeride bir kadın olduğunu gördü. Ama yanlış kapıya çattı.”
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