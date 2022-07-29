https://tr.sputniknews.com/20220729/icisleri-bakani-soylu-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-1059256680.html

İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T00:48+0300

2022-07-29T00:48+0300

2022-07-29T00:54+0300

süleyman soylu

dünya

şevket mirziyoyev

özbekistan

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.Mirziyoyev, resmi ziyaret için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Soylu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.Görüşmenin başında Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mirziyoyev’e selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.Görüşmede, iki ülke arasında üst düzeye ulaşan anlaşmaların uygulanması kapsamında, kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.Görüşmede, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.​​​​​​​

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süleyman soylu, şevket mirziyoyev, özbekistan