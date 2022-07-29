https://tr.sputniknews.com/20220729/icisleri-bakani-soylu-ozbekistan-cumhurbaskani-mirziyoyev-ile-gorustu-1059256680.html
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T00:48+0300
2022-07-29T00:48+0300
2022-07-29T00:54+0300
süleyman soylu
dünya
şevket mirziyoyev
özbekistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059256795_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_759c935696bcb7a31abbf7bcdba7a204.jpg
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.Mirziyoyev, resmi ziyaret için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Soylu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.Görüşmenin başında Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mirziyoyev’e selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.Görüşmede, iki ülke arasında üst düzeye ulaşan anlaşmaların uygulanması kapsamında, kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.Görüşmede, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.
özbekistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1d/1059256795_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0fab5cfe02fa7715fad422cab388b044.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, şevket mirziyoyev, özbekistan
İçişleri Bakanı Soylu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
00:48 29.07.2022 (güncellendi: 00:54 29.07.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özbekistan ziyareti çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti.
Mirziyoyev, resmi ziyaret için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Soylu ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşmenin başında Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mirziyoyev’e selamlarını ve en iyi dileklerini iletti.
Görüşmede, iki ülke arasında üst düzeye ulaşan anlaşmaların uygulanması kapsamında, kolluk kuvvetleri ve kamu güvenliği alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.
Görüşmede, Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da hazır bulundu.