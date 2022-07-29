https://tr.sputniknews.com/20220729/iddia-frontex-siginmacilarin-turk-karasularina-geri-itilmesinde-yunanistan-ile-is-birligi-yapiyor--1059259000.html
İddia: Frontex, sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor
İddia: Frontex, sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor
Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T01:35+0300
2022-07-29T01:35+0300
2022-07-29T01:36+0300
türkiye
frontex
yunanistan
göçmen krizi
ege denizi
göçmen
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Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/yunanistan-tarafindan-geri-itilen-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053444665.html
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frontex, yunanistan, göçmen krizi, ege denizi, göçmen
İddia: Frontex, sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor
01:35 29.07.2022 (güncellendi: 01:36 29.07.2022) Abone ol
Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve sistematik olarak iş birliği yaptığı iddia edildi.
Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.
Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.
Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.
Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.
Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.
Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.
OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.