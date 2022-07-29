https://tr.sputniknews.com/20220729/iddia-frontex-siginmacilarin-turk-karasularina-geri-itilmesinde-yunanistan-ile-is-birligi-yapiyor--1059259000.html

İddia: Frontex, sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor

İddia: Frontex, sığınmacıların Türk karasularına geri itilmesinde Yunanistan ile iş birliği yapıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex'in, sığınmacıların Türk karasularına yasa dışı şekilde geri itilmesi konusunda Yunanistan ile kasıtlı ve... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T01:35+0300

2022-07-29T01:35+0300

2022-07-29T01:36+0300

türkiye

frontex

yunanistan

göçmen krizi

ege denizi

göçmen

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Basın kuruluşları Le Monde, Lighthouse Reports ve Der Spiegel, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin (OLAF), Frontex'in Yunanistan ile iş birliği yapmasına ilişkin soruşturmasının raporunu ortaya çıkardı.Raporda Frontex'in, Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiği ve AB parlamentosuna bilinçli olarak bu konuda yalan söylediği ifade edildi.Frontex görevlilerinin, yasa dışı geri itmelere tanık olduklarında bile Yunan yetkililerin tepkisini çekmemek amacıyla eylemleri bildirmediği aktarıldı.Raporda, "Frontex'in görevlendirdiği personel, Yunan makamlarının karşılık vermesinden korktuğu için olaylar, resmi kanallar aracılığıyla bildirilmedi." ifadesi yer aldı.Der Spiegel'e göre, AB Komisyonunun göç ve insan haklarından sorumlu komisyon üyesi Margaritis Schinas'ın Yunanistan için hareket ettiği öne sürüldü.Öte yandan, Schinas'ın yakın zamanda Yunan Sahil Güvenlik'in geri itmeler yaptığına dair somut bir kanıt olmadığını iddia ettiği belirtildi.OLAF, Frontex hakkında Ege'de göçmenlerin geri itilmesi ile taciz ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220203/yunanistan-tarafindan-geri-itilen-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053444665.html

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