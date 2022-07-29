https://tr.sputniknews.com/20220729/iso-meclisinde-merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-ile-erdal-bahcivan-arasinda-gerilim-yasandi-1059292764.html

İSO Meclisi'nde Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile Erdal Bahçıvan arasında gerilim yaşandı

İSO Meclisi'nde Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile Erdal Bahçıvan arasında gerilim yaşandı

İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nde, sanayiciler ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında gerilim yaşandı. Kavcıoğlu, sanayiciyi kredi alıp stokçuluk... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T20:23+0300

2022-07-29T20:23+0300

2022-07-29T21:07+0300

türkiye

merkez bankası

şahap kavcıoğlu

istanbul sanayi odası (iso)

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin bugün temmuz ayı olağan toplantısında Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın karşılıklı sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. İki isim İSO'da bir odada çay içmeye davet edildi. Saa 19.00 sularında birlikte çıkan iki ismin yüzlerinin asık olduğu gözlendi.Canlı yayınlanan toplantıda Kavcıoğlu, yatırım kredilerinin dövize gittiğini belirterek, sanayicileri işaret etti. Eximbank’ın uzun süredir sıfır faizli kredi verdiğini kaydeden Kavcıoğlu, “Merkez Bankasını eleştirmek yerine gidin bu parayı kullanın. Kim kullanamazsa takipçisi olacağız. Kaynak var, vade uzatıldı, faiz düşürüldü. 1 trilyon verilmiş kaynak var ama herkes şikayet ediyor. Nerede bu para? Sanayici yatırım için verilen düşük faizli krediyle döviz alıyor. Enerji faturası 17.8 milyar dolardan 50 milyar dolara çıkarken, firmalar bu dönemde 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldı. Kredilerin nereye gittiğine siz karar verin. Ucuz krediyle döviz alanların listesi var elimizde. Bunu yapmayın” diye konuştu.6 ayda 1 trilyon kredi kullanıldığını ancak krediyi alıp yatırım yapmak yerine dövize yatırıldığını ileri süren Kavcıoğlu, konuşmasının devamında sanayiciyi stok yapmakla itham etti: “Bu kadar stok geçen sene yapmamış da bu sene niye yapmış? Ucuz krediyi bulup yatırım yapacakken fiyatlara yansıtıyor, stok yapıyor. Burada bankalar üzerine düşeni yapacak ama sanayiciler de yarından itibaren stoklarını azaltacak, dövizlerini bozacak riskse hepimiz alacağız. Hesabında o kadar döviz tutarsanız bu olmaz” 'Sanayiciye haksızlık'Bahçıvan, “Stok acaba sanayicinin envanterinde niçin duruyor?” diye sorarak araya giren Bahçıvan, Kavcıoğlu’nun sözlerine şu yanıtı verdi: “Stoku doğru analiz etmezseniz başka yere gider. Kendisini enflasyondan korumak isteyen sanayiciyi de o kapsama sokarsanız tehlikeli bir bakış açısına dönüşür. Bu stoku şirketinde farklı nedenlerle taşıyan sanayiciyi itham altına alırsak Türk sanayicisine haksızlık yapmış oluruz. Tedarik sıkıntısı olan dünyadan geliyoruz, bir hafta sonra hangi malı bulacağınız belli değil. Stok noktasında hiçbir Türk sanayicisi piyasayı istismar etmek için bunu kullanmamaktadır. Üretimin akışkanlığı için bu stoklar yapılmak zorunda. Öyle bir dünyadan geliyoruz ki iki ay üç gemi beklediğimiz oldu. Hiçbirimiz stok yapmaktan memnun değiliz. Burada takdire dönecek olan başarımızı piyasayı speküle edecek boyuta getirirse büyük haksızlık olur."Kameraların önündeki polemiğin ardından yükselen tansiyonu düşürmek için başkanlar bir odada çay içmeye davet edildi. İki isim bir süre katılımcılardan ayrı bir odada bulunurken çıktıklarında yüzlerinin asık olduğu gözlendi.

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merkez bankası, şahap kavcıoğlu, istanbul sanayi odası (iso)