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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’ten enerji krizine karşı 'kravatları çıkarın' önerisi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’ten enerji krizine karşı 'kravatları çıkarın' önerisi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji tasarrufu için çalışanlardan zorunlu olmadıkça kravat takmamalarını istedi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T19:13+0300
2022-07-29T19:13+0300
dünya
ispanya
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Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.Toplantıya kravatsız katılan Sanchez, “Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor.” dedi.Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.
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ispanya, pedro sanchez

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’ten enerji krizine karşı 'kravatları çıkarın' önerisi

19:13 29.07.2022
© REUTERS / ALBERT GEAPedro Sanchez
Pedro Sanchez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© REUTERS / ALBERT GEA
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, enerji tasarrufu için çalışanlardan zorunlu olmadıkça kravat takmamalarını istedi.
Sanchez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonrası artan enerji fiyatlarına karşı tasarruf çağrısı yaptı.
Toplantıya kravatsız katılan Sanchez, “Kravat takmadığımı görmenizi isterim. Bu, hepimizin enerji açışından tasarruf yapabileceği anlamına geliyor.” dedi.
Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve başta kamu çalışanlarını "gerekmedikçe kravat kullanmamaya" davet etti.
Ülke genelinde bir aydan fazla süredir aşırı sıcaklar devam ederken, İspanya hükümeti, klima kullanımını azaltarak elektrik maliyetlerini düşürme çağrısı yapıyor.
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