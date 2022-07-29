https://tr.sputniknews.com/20220729/ispanyanin-tum-vucutlar-plaj-vucududur-kampanyasina-tepki-fotografim-izinsiz-kullanilmis-1059273957.html

İspanya'nın 'Tüm vücutlar plaj vücududur' kampanyasına tepki: 'Fotoğrafım izinsiz kullanılmış'

İspanya'nın 'Tüm vücutlar plaj vücududur' kampanyasına tepki: 'Fotoğrafım izinsiz kullanılmış'

İspanya'da Eşitlik Bakanlığı'nın her beden tipi, yaş ve etnik gruptan kadını vücutlarından utanmadan plajlarda boy göstermeye teşviki amaçlayan yaz... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:26+0300

2022-07-29T14:26+0300

2022-07-29T14:26+0300

dünya

ispanya

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model

kadın

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İngiliz model Nyome Nicholas- Williams, kampanya görselinde fotoğrafı kullanılan kadınlardan birinin kendisi olduğunu, fotoğrafın Instagram hesabından alındığını ve bunun için kendisinden izin istenmediğini açıkladı. 30 yaşındaki Nyome, kampanya görselinde altın renkli bikinisiyle kum üzerinde otururken ve arkasını dönmüş bakarken görülüyor. Durumu bir takipçisinin uyarısı üzerine fark ettiğini söyleyen Nyome, BBC'ye verdiği demeçte, "Arşiv fotoğrafı değil. Instagram'ımda paylaştığım bir fotoğraf. Benden habersiz kullanmaları kaba ve saygısız bir hareket" ifadesini kullandı. Instagram'dan yaptığı şikayet üzerine kampanya görselini hazırlayan kişinin kendisiyle temasa geçtiğini ve ellerinde çok az zaman olduğu için bu yola başvurduklarını söylediğini aktardı. Görsel sanatçısı, İngiliz modelden özür de diledi ve durumu tazmin edeceklerini söyledi. Nyome ise "Kızdım çünkü en başında bana sorsalardı ben de kararımı verirdim, muhtemelen de 'evet' derdim" diye konuştu. Kampanya görselindeki diğer kadınlardan izin alınıp alınmadığını bilmediğini belirten Nyome aynı şeyin daha önce de başına geldiğini anlatıp "Tamam ben bir modelim ve iç çamaşırlı fotoğraflarımı paylaşıyorum ama vücut benim vücudum" diyerek onay almanın önemini hatırlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220728/ispanyada-bakanliktan-yaz-kampanyasi-tum-vucutlar-plaj-vucududur-1059225673.html

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ispanya, plaj, model, kadın