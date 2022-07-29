https://tr.sputniknews.com/20220729/istanbul-bogazi-cift-yonlu-trafige-kapatildi-1059294743.html
İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T21:12+0300
2022-07-29T21:12+0300
2022-07-29T21:14+0300
yaşam
istanbul boğazı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054658172_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_05a131914ca0bb49b4ac3498cdf04ad4.jpg
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Gemi demirletildiKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca, "SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0c/1054658172_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_28983935f8d8cebbfa01dbc15107ee56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul boğazı
İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı
21:12 29.07.2022 (güncellendi: 21:14 29.07.2022) Abone ol
İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Gemi demirletildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca, "SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.