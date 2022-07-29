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İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
istanbul boğazı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.Gemi demirletildiKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca, "SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.
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İstanbul Boğazı, çift yönlü trafiğe kapatıldı

21:12 29.07.2022 (güncellendi: 21:14 29.07.2022)
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - HASAN ZAHİD EZİM - ÖMER FARUK YILDIZ - ONUR HAMZAOĞLURusya’nın Yisk limanından çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor.
Rusya’nın Yisk limanından çıkış yapan ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaştı. İstanbul Boğazı’ndan geçişini tamamlayan yük gemisinin, 15 Mart’ta Mersin Limanı’nda olması bekleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© ABDULLAH ALTUNBAŞ - HASAN ZAHİD EZİM - ÖMER FARUK YILDIZ - ONUR HAMZAOĞLU
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İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mısır’dan Bulgaristan’a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yaşayan 134 metre boyundaki SPARTA isimli gemiye, kılavuz kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR römorkörlerimiz yönlendirilerek müdahaleye başlanıldı." ifadelerine yer verildi.
Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

Gemi demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ayrıca, "SPARTA isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız ile KURTARMA-12 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" denildi.
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