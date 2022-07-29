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İstanbul’da bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul’da bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Bahçelievler’de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atan ve olay sonrası tutuklanan kadının ifadesi ortaya çıktı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T15:48+0300
2022-07-29T15:48+0300
türkiye
istanbul
kadın
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bebek
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Cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalması sonucu çocuğunu Bahçelievler'de ölü doğurduğunu iddia eden bebeğini poşete koyarak çöpe attığı belirlenen kadının ifadesi ortaya çıktı.Şüpheli V.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi.Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak “Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” dedi.V.S.K Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz’da Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’ndeki adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçmişti.Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurmuştu.Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteyner’ına bıraktığını itiraf etmişti.V.S.K., 2021 yılının Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa’daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürmüştü.Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K.'nın söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynırına bıraktığını tespit etmişti.Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirlemişti.Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamamıştı. Çalışmaların devamında V.S.K.'nın ‘cinsel saldırı' iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.O.U. ‘cinsel saldırı' suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, V.S.K. ise ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220727/istanbulda-yeni-dogan-bebegini-cop-konteynerine-atan-kadin-tutuklandi-1059206931.html
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istanbul, kadın, anne, bebek

İstanbul’da bebeğini çöpe atan kadının ifadesi ortaya çıktı

15:48 29.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org olay yeri girilmez
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© Serra Akcan / csgorselarsiv.org
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İstanbul Bahçelievler’de ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini çöpe atan ve olay sonrası tutuklanan kadının ifadesi ortaya çıktı.
Cinsel saldırıya uğradığını ve hamile kalması sonucu çocuğunu Bahçelievler'de ölü doğurduğunu iddia eden bebeğini poşete koyarak çöpe attığı belirlenen kadının ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli V.S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum” dedi.
Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak “Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz” dedi.
V.S.K Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı
27 Temmuz, 16:44
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 22 Temmuz’da Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’ndeki adreste bir kadının evinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeğini gömdüğünü iddiası üzerine harekete geçmişti.
Olayın geçtiği iddia edilen eve gelen polis ekipleri, V.S.K. isimli kadının bilgisine başvurmuştu.
Kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteyner’ına bıraktığını itiraf etmişti.
V.S.K., 2021 yılının Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa’daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürmüştü.
Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K.'nın söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynırına bıraktığını tespit etmişti.
Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirlemişti.
Atık merkezinde yapılan aramalarda herhangi bir bebek cesedine ulaşılamamıştı. Çalışmaların devamında V.S.K.'nın ‘cinsel saldırı' iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa’da yakalanarak gözaltına alınmıştı.
O.U. ‘cinsel saldırı' suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, V.S.K. ise ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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