https://tr.sputniknews.com/20220729/izmirde-amator-balikcilarin-yer-kavgasinda-1-kisi-oldu-1059290323.html
İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü
İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü
İzmir'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T18:08+0300
2022-07-29T18:08+0300
2022-07-29T18:08+0300
yaşam
izmir
balıkçı
kavga
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Karataş Gün Batımı İskelesi'nde oltayla balık avlayan Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saim Baş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A'yı yakaladı. Baş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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izmir, balıkçı, kavga
İzmir'de amatör balıkçıların yer kavgasında 1 kişi öldü
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İzmir'in Konak ilçesinde, amatör balıkçılar arasında çıkan "yer tutma" kavgasında tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Karataş Gün Batımı İskelesi'nde oltayla balık avlayan Saim Baş (59) ile S.A. arasında çıkan yer tartışması kavgaya dönüştü.
Kavganın ardından buradan ayrılan S.A, bir süre sonra olay yerine tabancayla döndü. Saim Baş'a ateş eden S.A, daha sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Baş'ı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Saim Baş, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli S.A'yı yakaladı. Baş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.