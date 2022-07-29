https://tr.sputniknews.com/20220729/izmirde-makilik-alanda-cikan-yangina-mudahale-ediliyor-1059289141.html
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T17:36+0300
2022-07-29T17:36+0300
2022-07-29T17:36+0300
yaşam
izmir
yangın
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Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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izmir, yangın
İzmir'de makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balabanlı Mahallesi yakınlarındaki zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 2 uçak, 3 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.