https://tr.sputniknews.com/20220729/kabilde-kriket-macinda-patlama-1059282591.html
Kabil'de kriket maçında patlama
Kabil'de kriket maçında patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 bin seyirci kapasiteli Uluslararası Kriket Stadyumu'nda oynanan Shepgize turnuvası maçında patlama meydana geldi. Kabil... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T16:17+0300
2022-07-29T16:17+0300
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afganistan, kabil, kriket, maç
Kabil'de kriket maçında patlama
16:17 29.07.2022 (güncellendi: 16:34 29.07.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 bin seyirci kapasiteli Uluslararası Kriket Stadyumu'nda oynanan Shepgize turnuvası maçında patlama meydana geldi. Kabil polisi olayı doğruladı ama detay paylaşmadı.