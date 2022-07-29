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https://tr.sputniknews.com/20220729/kabilde-kriket-macinda-patlama-1059282591.html
Kabil'de kriket maçında patlama
Kabil'de kriket maçında patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 bin seyirci kapasiteli Uluslararası Kriket Stadyumu'nda oynanan Shepgize turnuvası maçında patlama meydana geldi. Kabil... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
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kabil
kriket
maç
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afganistan, kabil, kriket, maç

Kabil'de kriket maçında patlama

16:17 29.07.2022 (güncellendi: 16:34 29.07.2022)
© AAKriket
Kriket - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 bin seyirci kapasiteli Uluslararası Kriket Stadyumu'nda oynanan Shepgize turnuvası maçında patlama meydana geldi. Kabil polisi olayı doğruladı ama detay paylaşmadı.
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