https://tr.sputniknews.com/20220729/konser-sirasinda-dev-ekran-danscilarin-uzerine-dustu-1059255093.html

Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü

Konser sırasında dev ekran dansçıların üzerine düştü

Hong Kong’da Mirror adlı grubun konseri sırasında sahnenin üzerinde asılı duran dev ekranlardan biri dansçıların üzerine düştü. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T00:09+0300

2022-07-29T00:09+0300

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yaşam

hong kong

konser

kaza

led ekran

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Hong Kong’da Mirror adlı grubun Hong Kong Coliseum'daki konserinde kaza yaşandı. Grubun üyeleri Anson Lo ve Edan Lui dansçılarıyla sahnede performans sergilediği sırada sahnenin üzerinde asılı duran LED ekranlardan biri sahneye düştü. Kazada 2 dansçı yaralandı. Kaza anına ait görüntülerde LED ekranın bir dansçının tam üzerine düştüğü ve ardından devrilirken başka bir dansçıya çarptığı görülürken, seyircilerin ise çığlık attığı duyuldu. Sahnedeki dansçılar arkadaşlarının yardımına koşarken, yaralı dansçıların Queen Elizabeth Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, dansçılardan birinin sağlık durumunun ciddi olduğu, diğerinin ise stabil olduğu aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 2 seyircinin kazanın ardından şoka girdiği ifade edildi. Kaza nedeniyle konser yarıda kesilirken, seyircilerin konser alanından ayrılmaları istendi.

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hong kong, konser, kaza, led ekran