https://tr.sputniknews.com/20220729/kremlin-bidena-atesle-oynamasini-soyleyen-siyi-destekliyoruz-1059274543.html

Kremlin: Biden'a ateşle oynamamasını söyleyen Şi'yi destekliyoruz

Kremlin: Biden'a ateşle oynamamasını söyleyen Şi'yi destekliyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Tayvan konusunda "Ateşle oynayan kendini yakar" uyarısında bulunan Çin... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:04+0300

2022-07-29T14:04+0300

2022-07-29T14:07+0300

ukrayna krizi

dmitriy peskov

rusya

kremlin

çin

ukrayna

birleşmiş milletler (bm)

tahıl

joe biden

şi cinping

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Günlük basın toplantısında Rusya'nın Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve dünyadaki hiçbir ülkenin kışkırtıcı veya farklı nitelikte herhangi bir adım atma veya bununla ilgili şüphe oluşturma hakkına sahip olmadığını belirten Peskov, Moskova'nın Çin lideri Şi'yle dayanışma içinde olduğunun altını çizdi.ABD'nin Tayvan konusundaki tutumunun dünyada ek gerilim yaratabileceğini kaydeden Peskov, bu tür adımların yalnızca yıkıcı nitelikte olabileceğini vurguladı.'BM'nin tahıl anlaşmasını yayınlama inisiyatifi tüm yönleriyle düşünülmeli'Birleşmiş Milletler'in (BM) İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasını yayınlama konusundaki inisiyatifine değinen Peskov, bu konu üzerine tüm yönleriyle etraflıca düşünülmesi gerektiğini belirtti.Sözcü, Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılması ile Rus tahıl, gübre ve ürünlerinin dış pazarlara ihracatına yönelik dolaylı ve doğrudan kısıtlamaların kaldırılması hususlarının birbirine bağlı olduğunun unutulmaması gerektiğinin de altını çizdi.'Putin ve Biden telefon görüşmesi planı yok'Bunun yanı sıra Peskov, Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının planlanan telefon görüşmesi sonrası iki ülke arasında en üst düzeyde bir konuşma olup olmayacağı sorusu karşısında, henüz bununla ilgili bir plan bulunmadığı yanıtını verdi.'Batı'nın Ukrayna konusunda uzlaşmaya hazır olduğunu görmüyoruz'Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın "Yaklaşan kış nedeniyle bazı Batılı partnerler, Kiev'e Moskova'yla müzakerelere başlamayı önermeye başladı" şeklindeki açıklaması da basın toplantısında gündeme geldi.Peskov, Batı'nın Ukrayna kriziyle ilgili tutumunda bir değişiklik ve bu konuda uzlaşmaya hazır olduğunu görmediklerini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220728/bm-ukraynanin-ilk-tahil-yuklu-gemisi-somaliye-gidebilir-1059248657.html

https://tr.sputniknews.com/20220729/lavrov-blinkenle-tahil-anlasmasindaki-sorumluluklarini-nasil-yerine-getireceklerini-konusacagiz-1059272162.html

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dmitriy peskov, rusya, kremlin, çin, ukrayna, birleşmiş milletler (bm), tahıl, joe biden, şi cinping